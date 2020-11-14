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المغرب يعلن تأمين معبر الكراكرات مع موريتانيا بشكل كامل

الجيش المغربي
قوات من الجيش المغربي

المغرب يعلن تأمين معبر الكراكرات مع موريتانيا بشكل كامل

الجيش أكد عدم وقوع خسائر بشرية خلال عملية تأمين معبر الكراكرات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بعدما أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، بهدف طرد ميليشيات البوليساريو من المنطقة، أكد الجيش المغربي، أن المعبر القابع جنوب المملكة أصبح مؤمنا بالكامل.

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في التفاصيل، أوضح الجيش أن عملية التأمين نجحت بفضل حزام أمني وضع ليضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، مؤكداً أنه لا خسائر بشرية وقعت خلال عملية تأمين معبر الكراكرات.

في السياق أيضاً، شددت السلطات المغربية على تمسكها بقوة بالحفاظ على وقف النار في الصحراء الغربية.

إرساء حرية التنقل

وكانت الرباط قد أوضحت أن هذه العملية أطلقت من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تلك الميليشيات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.

بدورها، كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان، أن العملية بدأت بسبب استفزازات خطيرة وغير مقبولة افتعلتها ميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، وعلى إثر ذلك قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له، بحسب البيان.

رجل يرفع علم جبهة البوليساريو
رجل يرفع علم جبهة البوليساريو

وأشار الخارجية إلى أن البوليساريو وميليشياتها كانت تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، وقامت بأعمال عصابات هناك، حيث عرقلت حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذلك ضيقت على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو.

إلى ذلك وصفت استفزازات ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية بالخطيرة وغير المقبولة، مشددة على أن المغرب يلتزم بأكبر قدر من ضبط النفس في تلك المنطقة.

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