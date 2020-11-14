شاهد.. معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا يعود لعمله

بعد تأكيد الجيش المغربي، مساء الجمعة، تأمين معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا بالكامل، أعلنت السلطات في البلاد، السبت، عودة حركة الشاحنات في تلك المنطقة إلى عملها بشكل طبيعي.

فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن عشرات من شاحنات النقل الدولي للبضائع قد عبرت المنطقة العازلة الكركرات في الصحراء المغربية، وذلك بعدما عرقلت جبهة البوليساريو الانفصالية منذ 3 أسابيع، الحدود البرية المغربية الموريتانية.

فيما وثّق سائق مغربي الوضع في المعبر المؤمن وعودة حركة الشاحنات عبر مقطع فيديو مرفق.

يشار إلى أن وزارة الخارجية المغربية كانت قد أعلنت، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، بهدف طرد ميليشيات البوليساريو من المنطقة.

وأكد الجيش المغربي أن المعبر القابع جنوب المملكة أصبح مؤمناً بالكامل، موضحاً أن عملية التأمين نجحت بفضل حزام أمني وضع، ليضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، وكشف أنه لا خسائر بشرية وقعت خلال عملية تأمين معبر الكراكرات.