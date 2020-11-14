شاهد.. معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا يعود لعمله
عشرات من شاحنات النقل الدولي للبضائع عبرت المنطقة العازلة الكركرات في الصحراء المغربية
بعد تأكيد الجيش المغربي، مساء الجمعة، تأمين معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا بالكامل، أعلنت السلطات في البلاد، السبت، عودة حركة الشاحنات في تلك المنطقة إلى عملها بشكل طبيعي.
فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن عشرات من شاحنات النقل الدولي للبضائع قد عبرت المنطقة العازلة الكركرات في الصحراء المغربية، وذلك بعدما عرقلت جبهة البوليساريو الانفصالية منذ 3 أسابيع، الحدود البرية المغربية الموريتانية.
فيما وثّق سائق مغربي الوضع في المعبر المؤمن وعودة حركة الشاحنات عبر مقطع فيديو مرفق.
يشار إلى أن وزارة الخارجية المغربية كانت قد أعلنت، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، بهدف طرد ميليشيات البوليساريو من المنطقة.
وأكد الجيش المغربي أن المعبر القابع جنوب المملكة أصبح مؤمناً بالكامل، موضحاً أن عملية التأمين نجحت بفضل حزام أمني وضع، ليضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، وكشف أنه لا خسائر بشرية وقعت خلال عملية تأمين معبر الكراكرات.
في السياق أيضاً، شددت السلطات المغربية على تمسكها بقوة بالحفاظ على وقف النار في الصحراء الغربية.
عملية تسلل وعرقلة
وكانت جبهة البوليساريو وميليشياتها قد تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، وقامت بأعمال عصابات هناك، حيث عرقلت حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذلك ضيقت على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو.
كما علق حوالي 200 سائق شاحنة مغربي هناك، ووجهوا الأسبوع الماضي نداء استغاثة إلى كل من الرباط ونواكشوط، قالوا فيه إنهم عالقون عند الكركرات، بعدما منعتهم البوليساريو من العبور.
فيما أوضح المسؤول في الخارجية المغربية أن 108 أشخاص يعملون في نقل البضائع عالقون في الجانب الموريتاني من الحدود، و78 آخرين في الجانب الآخر، في شاحنات من بلدان مختلفة من المغرب وموريتانيا وفرنسا.
إلى ذلك وصفت المغرب استفزازات ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية بالخطيرة وغير المقبولة، مشددة على أن المغرب يلتزم بأكبر قدر من ضبط النفس في تلك المنطقة.