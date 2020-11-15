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الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون ينهي علاج كورونا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
فيروس كورونا

الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون ينهي علاج كورونا

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دبي _ العربية.نت

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أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون انتهى من البروتوكول العلاجي لمرض كوفيد-19، وسيخضع لفحوص لمتابعة حالته.

والأحد الماضي، قالت الرئاسة الجزائرية إن تبون أوشك على استكمال العلاج الطبي، وإن حالته تتحسن.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت أن الفحوص أثبتت إصابة تبون (74 عاماً) بمرض "كوفيد 19".

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وأعلنت الرئاسة بتاريخ 24 أكتوبر أن تبون أدخل إلى الحجر الصحي "الطوعي" لمدة 5 أيام بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على عدد من الأشخاص المخالطين له.

وفي أعقاب ذلك، نقل الرئيس تبون إلى أحد أكبر المستشفيات العسكرية في ألمانيا بناء على توصيات طاقمه الطبي.

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