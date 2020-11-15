أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون انتهى من البروتوكول العلاجي لمرض كوفيد-19، وسيخضع لفحوص لمتابعة حالته.

والأحد الماضي، قالت الرئاسة الجزائرية إن تبون أوشك على استكمال العلاج الطبي، وإن حالته تتحسن.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت أن الفحوص أثبتت إصابة تبون (74 عاماً) بمرض "كوفيد 19".

وأعلنت الرئاسة بتاريخ 24 أكتوبر أن تبون أدخل إلى الحجر الصحي "الطوعي" لمدة 5 أيام بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على عدد من الأشخاص المخالطين له.

وفي أعقاب ذلك، نقل الرئيس تبون إلى أحد أكبر المستشفيات العسكرية في ألمانيا بناء على توصيات طاقمه الطبي.