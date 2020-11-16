قالت وسائل إعلام ليبية، إن البعثة الأممية إلى ليبيا أنهت جولة الحوار السياسي الليبي المنعقد منذ يوم الاثنين الماضي في العاصمة التونسية، دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي تقود المرحلة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات بنهاية العام القادم.

ملتقى الحوار الليبي في تونس

وأضافت أن البعثة قررت عقد جولة جديدة من الحوار الأسبوع الماضي عبر الفيديو على أمل إزالة وإذابة الخلافات القائمة بين المشاركين الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة والوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا.

وانطلق يوم الاثنين، الحوار السياسي الليبي الذي وصف بأنه "فرصة تاريخية للسلام في ليبيا"، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، غير أن الخلافات الكبيرة حول المناصب يهدد بنسف كل هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.