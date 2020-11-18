الجزائر.. حكم بالسجن 5 سنوات على أويحيى وعبد الملك السلال

صدر الأربعاء، حكم بالسجن 5 سنوات على رئيسي الوزراء السابقين في الجزائر أحمد أويحيى وعبد الملك السلال.

وفي يوليو الماضي، أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بـ 10 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة 500 ألف دينار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محيي الدين طحكوت.

وقضت نفس المحكمة بمعاقبتهما بعقوبة 12 سنة ومليون دينار جزائري لكل منهما.

وكانت محكمة سيدي محمد بالجزائر قد قضت في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 بسجن أويحي وسلال بـ15 و12 عاما نافذة.

كما أمرت بالحجز على جميع ممتلكات أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف، كما حكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، وبالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار، وسلّط عقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً على نورية يمينة زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة.

وأدانت المحكمة كذلك، رجال الأعمال الناشطين في مجال تركيب السيارات وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بعيري وفارس سلال بعقوبة نافذة تراوحت بين 7 و3 سنوات، وعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لبقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.