  • مباشر
اللغة

الجزائر.. حكم بالسجن 5 سنوات على أويحيى وعبد الملك السلال

أحمد أويحيى وعبد المالك سلال

الجزائر.. حكم بالسجن 5 سنوات على أويحيى وعبد الملك السلال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

صدر الأربعاء، حكم بالسجن 5 سنوات على رئيسي الوزراء السابقين في الجزائر أحمد أويحيى وعبد الملك السلال.

وفي يوليو الماضي، أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بـ 10 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة 500 ألف دينار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محيي الدين طحكوت.

تركيا تلاحق معارضي إيران.. ناشطة أخرى مهددة بالتسليم العرب والعالم تركيا تلاحق معارضي إيران.. ناشطة أخرى مهددة بالتسليم

وقضت نفس المحكمة بمعاقبتهما بعقوبة 12 سنة ومليون دينار جزائري لكل منهما.

وكانت محكمة سيدي محمد بالجزائر قد قضت في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 بسجن أويحي وسلال بـ15 و12 عاما نافذة.

كما أمرت بالحجز على جميع ممتلكات أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف، كما حكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، وبالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار، وسلّط عقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً على نورية يمينة زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة.

وأدانت المحكمة كذلك، رجال الأعمال الناشطين في مجال تركيب السيارات وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بعيري وفارس سلال بعقوبة نافذة تراوحت بين 7 و3 سنوات، وعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لبقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
لبناني - أرمني أسس لبناني - أرمني أسس "مودرنا" التي طوّرت اللقاح الأميركي

الأكثر قراءة

أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن "كورونا الجديد"
مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب
"اغتصبها 9 مرات".. حفيد مؤسس الإخوان يواجه إحدى ضحاياه
نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة
خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب
المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع

قبل أن تذهب

تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات
تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات

اكتشف المزيد