المغرب..انتحار القنصل الفرنسي بطنجة شنقاً

أعلنت السلطات الأمنية المغربية العثور على جثة القصل الفرنسي العام بمدينة طنجة (شمالا)، دونيس فرانسوا، مشنوقا في مقر إقامته داخل مبنى القنصلية.

وفيما يتواصل البحث الأمني للتحري في إمكانية وجود شبهات جنائية في هذا الحادث، أكدت وسائل إعلام مغربية أن القنصل العام، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل، صباح الخميس، داخل مقر إقامته التي يعيش فيها منفردا، بسبب مشاكل خاصة.

مضيفة أن القنصل تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية الفرنسية لإعفائه من مهامه الدبلوماسية لسفير فرنسا بالمغرب رغم مرور أسابيع قليلة على تعيينه في منصبه.

وأكدت السفارة الفرنسية في المغرب، الخميس، نبأ وفاة القنصل، على صفحتها بموقع تويتر دون الخوض في طريقة وفاته وتقديم تفاصيل حول أسباب الوفاة ودوافعه، واكتفت بتعزية عائلته وأصدقائه والعاملين معه.

وكان دونيس فرنسوا (55 عاما) قد عين، منتصف شهر سبتمبر الماضي، على رأس قنصلية فرنسا بطنجة، خلفا للقنصل تيري فالات، وهو خريج شعبة القانون العام، التحق بوزارة خارجية بلاده عام 1992، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا بوكالة التعليم الفرنسي في الخارج بين عامي 1992 و1995، وشغل منضب نائب القنصل العام في مونتريال بين عامي 2004 و2009، ورئيس مكتب السياسات القانونية وإدارة الموارد البشرية من 2013 إلى 2016.