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تونس: القضاء على 4 قيادات إرهابية وإيقاف خلية دعم

أمن تونس
أحد أفراد قوات الأمن التونسية "أرشيفية"

تونس: القضاء على 4 قيادات إرهابية وإيقاف خلية دعم

إيقاف خلية دعم تقوم بتزويد عناصر إرهابية متمركزة بجبال المغيلة بالمؤونة ومواد لتحضير العبوات الناسفة

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دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الخميس، القضاء على 4 عناصر إرهابية قيادية خلال عمليات مشتركة وإلحاق إصابات مؤكدة لآخرين، إلى جانب النجاح في حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والمعدات الإلكترونية.

كما أكد الوزير خلال جلسة استماع بالبرلمان، الخميس، إيقاف خلية دعم خلال شهر نوفمبر الجاري، تقوم بتزويد عناصر إرهابية متمركزة بجبال المغيلة الواقعة بين محافظتي القصرين وسيدي بوزيد، بالمؤونة ومواد تستعمل لتحضير العبوات الناسفة مقابل مبالغ مالية.

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وذكر الوزير، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية أن الوضع الأمني بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر مع تواصل سريان حالة الطوارئ إلى غاية 29 من الشهر الجاري بفضل المجهودات التي تبذلها القوات الأمنية والعسكرية من خلال العمليات الاستباقية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة التي ساهمت في الحد من نشاط العناصر الإرهابية.

ولكنه شدد في المقابل، على أن الوضع يستوجب البقاء في "أعلى درجات اليقظة والحذر لتدعيم الاستقرار المسجل في ظل تواصل التهديدات الإرهابية المتأتية من دول جوار وتواصل أنشطة التهريب".

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