  • مباشر
اللغة

انتقادات في تونس للوديعة القطرية.. "لم تأتِ بحسن نية"

Tunisian President Kais Saied attends a talk on constitutional law during a state visit to Qatar at an event hosted by Lusail University, on November 16, 2020. Tunisia's President Kais Saied and Qatar will seek to promote dialogue between Muslims and the West to prevent anti-Muslim backlashes following extremist attacks, he said during a visit to Doha Sunday.
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال ندوة حول "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري" في الدوحة الأسبوع الماضي
راشد الغنوشي

انتقادات في تونس للوديعة القطرية.. "لم تأتِ بحسن نية"

رئيس حزب العمال التونسي: الدوحة اشترطت تنقية الأجواء بين الرئيس قيس سعيد وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر رئيس "حزب العمال التونسي"، حَمة الهمّامي، أن منح قطر وديعة لتونس بقيمة 500 مليون دولار أميركي "لم يكن بحسن نية أو مجانية".

وأكد الهمامي أن الدوحة اشترطت، لمنح هذه الأموال، تنقية الأجواء بين الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

رئيس "حزب العمال التونسي" حَمة الهمّامي
رئيس "حزب العمال التونسي" حَمة الهمّامي

يأتي هذا بينما أثارت زيارة سعيد إلى الدوحة الأسبوع الماضي موجة انتقادات، بسبب تزامنها مع انعقاد الملتقى السياسي الليبي بتونس، والإعلان عن ترؤس سعيد "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري"، ما اعتبره مراقبون وفقاً للأعراف الدبلوماسية إساءة من قطر للرئيس التونسي.

وتعرّض سعيد إلى انتقادات كبيرة على خلفية تعيينه رئيساً لجمعية قطرية للقانون الدستوري، واعتبر قبوله بهذا المنصب إساءة له وإساءة للبلاد، وسط تساؤلات عن هوية مؤسسي وممولي هذه الجمعية وأهدافها الحقيقية. وستعقد هذه الرابطة مؤتمرها السنوي الأول في تونس في شهر نوفمبر من العام المقبل.

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال ندوة حول "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري" في الدوحة الأسبوع الماضي
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال ندوة حول "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري" في الدوحة الأسبوع الماضي

وقوبلت هذه الخطوة باستياء في الداخل التونسي، حيث استنكر سياسيون وإعلاميون وناشطون، قبول سعيد بمنصب رئاسة جمعية أجنبية.

مشارك في الحوار الليبي: وردتنا معلومات عن رشى سياسية المغرب العربي الأزمة الليبية مشارك في الحوار الليبي: وردتنا معلومات عن رشى سياسية

وفي هذا السياق، تساءل أستاذ الإعلام بالجامعة التونسية، محمد شلبي، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، عن الأطراف التي أسست تلك الجمعية وأهدافها وهوية أعضائها والجهة الممولة لها والطرف الذي عيّن سعيد رئيساً لها وأنشطة تلك الجمعية وعلاقاتها، داعياً رئاسة الجمهورية إلى تقديم أجوبة وعدم الاكتفاء بقبول المنصب فقط.

بدوره، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك" أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية التونسية أن يجمع مسؤولياته بأي مسؤولية حزبية، فما بالك برئاسة جمعية أجنبية؟".

بينما رأت النائبة السابقة بالبرلمان، فاطمة المسدي، أن قطر أرادت من خلال هذه الخطوة استمالة الرئيس قيس سعيد إلى محورها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عزت العلايلي للعربية.نت: لا أتعامل مع وسائل التواصل والعوالم الافتراضية عزت العلايلي للعربية.نت: لا أتعامل مع وسائل التواصل والعوالم الافتراضية
كارثة قتلت 1500 بالمحيط واختلفت حولها أميركا وبريطانيا كارثة قتلت 1500 بالمحيط واختلفت حولها أميركا وبريطانيا

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
سيل من النازحين.. وتيغراي سيل من النازحين.. وتيغراي "قوات إثيوبيا ستواجه الجحيم"
مسؤول فلسطيني: إعادة سفيرينا إلى الإمارات والبحرين مسؤول فلسطيني: إعادة سفيرينا إلى الإمارات والبحرين

قبل أن تذهب

"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا

اكتشف المزيد