ليبيا.. انطلاق عملية فتح الطرقات البريّة بين الشرق والغرب

بدأت الأطراف المتحاربة في ليبيا، إجراءات فتح الطرقات البرية المقفلة منذ أشهر بين الشرق والغرب الليبي، وذلك تنفيذا لقرارات وتفاهمات تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5).

والجمعة، أزالت قوات تابعة لمدينة مصراتة وموالية لحكومة الوفاق، عددا من السواتر الترابية بالطرق الداخلية الرابطة بين القداحية ووادي زمزم باتجاه الجفرة، وهي المنطقة التي كانت توصف بالخط الأحمر الفاصل بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، في انتظار إزالة كافحة الحواجز والألغام والفتح التام والنهائي للطرقات الرابطة بين سرت وطرابلس وبين مصراتة ومدن الشرق الليبي.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اتفقت الأسبوع الماضي في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت، على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب لتسهيل حركة المواطنين، وكذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس.

والشهر الماضي، فتحت أجواء ليبيا بين الشرق والغرب واستأنفت الرحلات الجويّة من جديد بين العاصمة وطرابلس بعد توقف دام عام، بسبب احتدام القتال بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس.