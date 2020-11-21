  • مباشر
اللغة

ليبيا.. انطلاق عملية فتح الطرقات البريّة بين الشرق والغرب

تعبيرية
تعبيرية

ليبيا.. انطلاق عملية فتح الطرقات البريّة بين الشرق والغرب

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

بدأت الأطراف المتحاربة في ليبيا، إجراءات فتح الطرقات البرية المقفلة منذ أشهر بين الشرق والغرب الليبي، وذلك تنفيذا لقرارات وتفاهمات تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5).

ازالة السواتر الترابية
ازالة السواتر الترابية

والجمعة، أزالت قوات تابعة لمدينة مصراتة وموالية لحكومة الوفاق، عددا من السواتر الترابية بالطرق الداخلية الرابطة بين القداحية ووادي زمزم باتجاه الجفرة، وهي المنطقة التي كانت توصف بالخط الأحمر الفاصل بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، في انتظار إزالة كافحة الحواجز والألغام والفتح التام والنهائي للطرقات الرابطة بين سرت وطرابلس وبين مصراتة ومدن الشرق الليبي.

مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.. يطوي 8 أشهر من الانقسامات المغرب العربي مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.. يطوي 8 أشهر من الانقسامات

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اتفقت الأسبوع الماضي في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت، على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب لتسهيل حركة المواطنين، وكذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس.

والشهر الماضي، فتحت أجواء ليبيا بين الشرق والغرب واستأنفت الرحلات الجويّة من جديد بين العاصمة وطرابلس بعد توقف دام عام، بسبب احتدام القتال بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر
أوباما باع من أوباما باع من "أرض الميعاد" قيمة 20 مليون دولار بيوم واحد

الأكثر قراءة

تصريح صادم للصحة العالمية.. ماذا قالت بشأن علاج تلقاه ترمب؟ تصريح صادم للصحة العالمية.. ماذا قالت بشأن علاج تلقاه ترمب؟
شاهد أحدهم يدفع امرأة إلى عجلات قطار مسرع بنيويورك شاهد أحدهم يدفع امرأة إلى عجلات قطار مسرع بنيويورك
عملية طعن تسفر عن سقوط ضحايا في أوبرهاوزن الألمانية عملية طعن تسفر عن سقوط ضحايا في أوبرهاوزن الألمانية
قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر
خبراء عسكريون من إيران وحزب الله يصلون إلى صنعاء خبراء عسكريون من إيران وحزب الله يصلون إلى صنعاء
أوباما باع من أوباما باع من "أرض الميعاد" قيمة 20 مليون دولار بيوم واحد

قبل أن تذهب

البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا
البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا

اكتشف المزيد