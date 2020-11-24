وصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية بناءً على دعوة من السلطات الروسية، لبحث مسارات تسوية الأزمة الليبية.

وذكر عبد الله بلحيق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أن رئيس مجلس النواب استهل زيارته لموسكو بلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودور المجتمع الدولي والسلطات الروسية في إنهاء الأزمة في ليبيا.

ويأتي ذلك قبل اجتماع مرتقب لأعضاء البرلمان الليبي في القاهرة خلال أيام لبحث الأزمة.

ووجه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري دعوة للمستشار صالح، للاجتماع بمقر مجلس النواب المصري، مع عدد من النواب الليبيين من أجل إعادة الالتئام بين جميع النواب في جميع أنحاء ليبيا.

وسيبحث الجانبان التوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة.

وقال الدكتور عبد العال، في خطابه الموجه للبرلمان الليبي، إنه في إطار دعم البرلمان المصري للحوار بين الأشقاء الليبيين فيما بينهم وعبر مؤسساتهم الرسمية لأجل وضع حل للأزمة الليبية دون تدخل أو تأثير، واستكمالا اللقاءات القاهرة مع أعضاء البرلمان الليبي، فإنه يدعو من يرغب من نواب ليبيا للاجتماع في البرلمان المصري لعقد اجتماع تشاوري في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا.

وأكد رئيس برلمان مصر أنه سيتم بحث عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة، مؤكدا وقوف مصر خلف الليبيين لتجاوز محنتهم الحالية ولتحقيق تطلعاتهم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة.