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نائب ليبي: الظروف ملائمة لتوحيد البرلمان ودفع الحل السياسي

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مجلس النواب الليبي
الأزمة الليبية

نائب ليبي: الظروف ملائمة لتوحيد البرلمان ودفع الحل السياسي

يعاني البرلمان الليبي حالة انقسام بين نوابه بعد إعلان عدد من أعضائه الرافضين للحل العسكري انسحابهم وتأسيس برلمان مواز مقره في العاصمة طرابلس

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العربية.نت – منية غانمي

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يجتمع أعضاء البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، في جلسة رسمية بمدينة طنجة المغربية، لبحث توحيد صفوفهم المنقسمة بين طبرق وطرابلس، وإعادة تفعيل دور ومهام المؤسسة التشريعية استعدادا للمرحلة المقبلة ودفعا لعملية التسوية السياسية.

واستبق النواب الحاضرون الجلسة الرسمية باجتماعات تشاورية جانبية داخل مقر الاجتماع، يوم الاثنين، تم التطرق فيها إلى سبل إنهاء الانقسام وتوحيد البرلمان، ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة، كما تم بحث عقد جلسة كاملة النصاب داخل ليبيا، للتصويت على تفاهمات ومخرجات الحوار السياسي.

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وأكد النائب بالبرلمان وأحد المشاركين في هذا الاجتماع التوحيدي صالح افحيمة، في تصريح لـ"العربية.نت"، وصول 103 نواب إلى مدينة طنجة لحضور الجلسة التفاوضية، متوقعا وصول آخرين اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أجواء التفاؤل التي تسود الاجتماعات الجانبية بين النواب.

وأضاف افحيمة، أن الظروف أصبحت اليوم ملائمة أكثر لإعادة توحيد البرلمان، خصوصا بعد التفاهمات الأمنية التي توصلت إليها اللجنة العسكرية (5+5) والتي تسمح لأعضاء البرلمان بالاجتماع في أي مكان داخل ليبيا بعد زوال المخاوف الأمنية.

وتابع أن هناك رغبة في أن يكون البرلمان جاهزا لاستقبال مخرجات لجنة الحوار السياسي لدراستها والمصادقة عليها واستكمال ما تحتاجه من استحقاقات قانونية ودستورية لإنجازها، على غرار إجراء الانتخابات الذي سيحتاج إلى إصدار قانون انتخاب وقاعدة دستورية تصدر عن السلطة التشريعية المخولة حتى لا يتم الطعن فيها كما حصل في 2014.

ومنذ العملية العسكرية التي شنها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة في أبريل 2019، يعاني البرلمان الليبي حالة انقسام بين نوابه، بعد إعلان عدد من أعضائه الرافضين للحل العسكري انسحابهم وتأسيس برلمان مواز مقره في العاصمة طرابلس.

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