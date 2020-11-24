  • مباشر
اللغة

مصدر في الرئاسة الجزائرية: تحسن حالة تبون وهو في فترة نقاهة

FILE PHOTO: Newly elected Algerian President Abdelmadjid Tebboune takes the oath during a swearing-in ceremony in Algiers, Algeria December 19, 2019. REUTERS/Ramzi Boudina/File Photo
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (أرشيفية)
فيروس كورونا

مصدر في الرئاسة الجزائرية: تحسن حالة تبون وهو في فترة نقاهة

المصدر لقناة "العربية": الرئيس الجزائري يستجيب للخطة العلاجية والطاقم الطبي يحضر تقريره النهائي تحسباً لعودة تبون للجزائر

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد مصدر في الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي للرئيس عبدالمجيد تبون "في تحسن"، وهو "يقضي فترة نقاهة" الآن بعد علاج تلقاه في أحد مستشفيات ألمانيا.

وقال المصدر لمرسلنا في الجزائر: "الرئيس تبون يستجيب للخطة العلاجية وهو الآن يقضي فترة نقاهة، تحسباً لعودته إلى أرض الوطن".

وأضاف أن "الطاقم الطبي يحضر تقريره النهائي حول الوضع الصحي للرئيس تبون، تحسباً لعودته إلى الجزائر".

ويخضع تبون للعالج في ألمانيا منذ 28 أكتوبر بعد إصابته بكورونا. كذلك، ثبتت إصابة العديد من أعضاء الحكومة بفيروس كورونا.

وتسجّل الجزائر إحدى الدول الإفريقية الأكثر تضرراً بوباء كورونا، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات. فقد سجلت حوالي 76 ألف إصابة في البلاد منذ رصد الحالة الأولى في 25 فبراير، من بينها نحو 2300 وفاة.

قياس حرارة الطلاب والتزام بالكمامات للوقية من كورونا في إحدى مدارس الجزاير
قياس حرارة الطلاب والتزام بالكمامات للوقية من كورونا في إحدى مدارس الجزاير

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الاثنين، أن العاملين الصحيين دفعوا ثمناً باهظاً منذ تسعة أشهر، إذ توفي 120 منهم وأصيب أكثر من تسعة آلاف بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مدير الوقاية وترقية الصحة والناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا الدكتور جمال فورار أن الفيروس "تسبب منذ ظهوره في الجزائر بوفاة 120 مهنيا في قطاع الصحة من جميع الأسلاك وإصابة 9146 آخرين".

وكان رئيس مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي البروفسور عبدالرزاق بوعمرة قد دق ناقوس الخطر حول تعرض أسلاك القطاع الصحي للإصابة بفيروس كورونا، لكونهم "يتواجدون دوماً في مواجهة مع الجائحة من خلال تكفلهم بالمواطنين" المصابين، طالباً من المواطنين احترام القيود المفروضة وعدم الخروج إلا للضرورة.

ملصق يحث على احترام التباعد للوقياة من كورونا على مدخل أحد مطاعم الجزئر
ملصق يحث على احترام التباعد للوقياة من كورونا على مدخل أحد مطاعم الجزئر

وفي 15 نوفمبر، قررت الحكومة تشديد إجراءات الاحتواء ووسعت حظر التجول المفروض من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، ليشمل 32 ولاية من بين 48.

وتقرر أيضاً أن تغلق لخمسة عشر يوماً القاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ ودور الشباب والمراكز الثقافية.

عقيلة صالح في روسيا واجتماع مرتقب في القاهرة لبحث أزمة ليبيا  المغرب العربي الأزمة الليبية عقيلة صالح في روسيا واجتماع مرتقب في القاهرة لبحث أزمة ليبيا 

وطوال هذه الفترة على بعض المتاجر أن توقف نشاطها في الساعة الثالثة بعد الظهر، ومن أبرزها محال بيع المعدات الكهربائية المنزلية وقاعات الحلاقة للرجال والنساء.

وعلى المطاعم والمقاهي حصر نشاطها في البيع للاستهلاك الخارجي، وهي أيضاً مجبرة على الإغلاق الساعة الثالثة بعد الظهر.

كما أن النقل العام والخاص يعلق خلال عطل نهاية الأسبوع في أنحاء البلاد. ويمنع النقل الجماعي بين الولايات.

كذلك، حظرت الجزائر كل التجمعات منذ 17 مارس، وأصبح وضع الكمامات إلزاميا منذ 24 مايو ويواجه المخالفون غرامات كبيرة. يذكر أن الحدود الجزائرية مغلقة منذ 17 مارس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة
عندما استخدموا الكيماوي أول مرة.. قتل البريطانيون أنفسهم عندما استخدموا الكيماوي أول مرة.. قتل البريطانيون أنفسهم

الأكثر قراءة

بيل غيتس يحبط العالم.. بيل غيتس يحبط العالم.. "جائحة أخرى قريبا جداً"
قطر تحدد أم الرضيعة بفضيحة المطار.. قطر تحدد أم الرضيعة بفضيحة المطار.. "ليست أسترالية"
المالكي: ثبت تورط الحوثيين باعتداء جدة المالكي: ثبت تورط الحوثيين باعتداء جدة
بعد تصريحات عن تزوير واسع.. ترمب يوقِف العمل مع باول بعد تصريحات عن تزوير واسع.. ترمب يوقِف العمل مع باول
مرض يعاني منه 1% من سكان العالم.. هذه أعراضه وطرق علاجه مرض يعاني منه 1% من سكان العالم.. هذه أعراضه وطرق علاجه
كل هذا الجسم المفتول العضلات قتله كل هذا الجسم المفتول العضلات قتله "شيء" اسمه كورونا

قبل أن تذهب

أحدها باستخدام فيروس ميت.. طرق التوصل للقاح كورونا
أحدها باستخدام فيروس ميت.. طرق التوصل للقاح كورونا

اكتشف المزيد