نفذ الجيش الوطني الليبي مؤخراً في بنغازي مناورة عسكرية ميدانية موسعة بالذخائر الحية.

ووفقاً لبيان شعبة الإعلام الحربي، فإن القوات نفذت تكتيكات حرفية رادعة، هجومية ودفاعية، وعمليات اقتحام.

وبحسب البيان، أظهرت هذه التدريبات قدرة الجيش العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام.

وتمت المناورة على ساحل مدينة بنغازي وحاكت وقوع هجوم عسكري على إحدى المدن الليبية.

ونفّذ المناورة "اللواء 104" التابع للجيش الليبي وقد هدفت إلى التأكد من جهوزية عناصر اللواء للتصدي لأي هجوم عسكري.

ووفقاً للبيان الذي نشره الجيش الليبي، فقد اشتركت في هذه المناورة فرق من سرايا الهاون والهاوز والدبابات وسلاح الكورنيت الموجّه إضافة إلى سلاح الجو.

كما شملت المناورات مشاركة طائرتين مقاتلتين من طراز "سو-24" روسيتي الصنع في تنفيذ ضرباتٍ جوية، إضافةً لعملية إنزال جوي لفرق المشاة وتعاملهم بالذخائر الحية.

كل هذه الفرق عملت على تنفيذ خطط عسكرية تم وضعها بشكل مسبق للتصدي لأي هجوم عسكري.

وتأتي هذه المناورات في إطار التكامل والتنسيق بين مختلف الفرق والقطاعات العسكرية لرفع جهوزيتها، بحسب البيان.