خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك تحسناً في مجريات الأحداث التي يشهدها الملف الليبي.

وأضاف لافروف أن هناك أموراً إيجابية كثيرة في ليبيا، حيث يبقى وقف إطلاق النار صامدا لفترة طويلة.

كما أشاد لافروف بسعي عقيلة صالح لأن تشمل التسويةُ كافة القوى السياسية الرئيسية، وكافةَ أقاليم ليبيا، مشيراً إلى أن ذلك هو موقف روسيا أيضا.

وكان المستشار عقيلة صالح وصل مساء الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية بناءً على دعوة من السلطات الروسية، لبحث مسارات تسوية الأزمة الليبية.

وذكر عبدالله بلحيق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أن رئيس مجلس النواب استهل زيارته لموسكو بلقاء وزير الخارجية الروسي لافروف، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودور المجتمع الدولي والسلطات الروسية في إنهاء الأزمة في ليبيا.

وتزامنا، اتفق أعضاء البرلمان الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية على عقد جلسة رسمية موّحدة وكاملة النصاب في مدينة غدامس يتم فيها التفاوض حول بقية النقاط الخلافية، وذلك للمساهمة في إنجاح عملية التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وشارك أكثر من 100 نائب ليبي، الاثنين، في جلسة رسمية، بمدينة طنجة، وناقشوا سبل توحيد صفوفهم وإنهاء الانقسام، وإعادة تفعيل دور ومهام المؤسسة التشريعية استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك قبل اجتماع مرتقب لأعضاء البرلمان الليبي في القاهرة خلال أيام لبحث الأزمة.

ووجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان المصري، دعوة للمستشار صالح، للاجتماع بمقر مجلس النواب المصري، مع عدد من النواب الليبيين من أجل إعادة الالتئام بين جميع النواب في جميع أنحاء ليبيا.

وسيبحث الجانبان التوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة.

وأكد رئيس برلمان مصر أنه سيتم بحث عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة، مؤكدا وقوف مصر خلف الليبيين لتجاوز محنتهم الحالية ولتحقيق تطلعاتهم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة.