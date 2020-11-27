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تعذيب وجلد.. مشاهد قاسية لمهاجرين سودانيين في ليبيا

مهاجرون في ليبيا(أرشيفية- فرانس برس)
مهاجرون في ليبيا(أرشيفية- فرانس برس)

تعذيب وجلد.. مشاهد قاسية لمهاجرين سودانيين في ليبيا

حلقة جديدة من مسلسل مستمر من الانتهاكات والمآسي التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي مجموعات مسلّحة داخل ليبيا

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العربية.نت – منية غانمي

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أظهرت مقاطع فيديو حديثة نشرها ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مؤلمة لعمليات تعذيب وحشية وجلد تحت تهديد السلاح تعرض لها مهاجرون سودانيون على أيدي مسلحين داخل ليبيا، من أجل إجبارهم على دفع الأموال مقابل إطلاق سراحهم.

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وظهر في مقطعين شابان يتعرضان لضرب مبرح وقاس بواسطة أنبوب بلاستيكي على أنحاء مختلفة من جسدهما على يد مسلّح، وذلك بعد اجبارهما على خلع ملابسهما.

ولم يشفع بكاؤهما وتوسلهما أمام قسوة قلب معذبهم، الذي واصل جلدهم غير مبال بآلامهما.

عصابات خطف وابتزاز

وفي التفاصيل، قال ناشطون سودانيون إن عصابة مسلّحة تتكوّن من ليبيين وأجانب اختطفت الشابين قبل أسبوع داخل ليبيا دون تحديد المكان، وقامت باحتجازهما وتعذيبهما وتوثيق ذلك في مقاطع فيديو لابتزاز عائلتيهما ومطالبتهما بفدية تقدر ب 7000 دولار مقابل الإفراج عن ابنيهما.

مهاجرون في ليبيا(أرشيفية- فرانس برس)
مهاجرون في ليبيا(أرشيفية- فرانس برس)

كما أشار الناشطون إلى أن الفيديو وصل إلى عائلات الشابين، وشكلت مشاهد التعذيب صدمة لهم، مطالبين بضرورة تدخلّ السلطات الليبية والمنظمات الدوليّة المعنية للهجرة لإنقاذهما من هذه العصابة المسلّحة.

يذكر أن تلك المشاهد هي حلقة جديدة من مسلسل مستمر من الانتهاكات والمآسي التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي مجموعات مسلّحة داخل ليبيا، التي لا تزال وجهة مفضّلة للراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

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