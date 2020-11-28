طنجة.. اتفاق على مقر برلمان ليبيا وموعد الانتخابات

بعد أيام من المشاورات، اختتم نحو 120 نائباً في البرلمان الليبي، اليوم السبت، اللقاء التشاوري في مدينة طنجة المغربية. ورحب البيان الختامي لاجتماع البرلمان الليبي بمخرجات مسارات الحوار بما يتوافق مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، كما أكد أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري للبرلمان.

واتفق المجتمعون وفق البيان الختامي على الاتفاق على عقد اجتماع للبرلمان بكامل أعضائه في غدامس. كما أشار البيان الختامي لاجتماع البرلمان الليبي في طنجة إلى المضي قدما للوصول لاتفاقات شاملة.

وحدة ليبيا

كان المجتمعون عبروا خلال نقاشاتهم عن ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا الترابية ومواجهة التدخلات الخارجية. وتوافقوا على أن المقر الدستوري لمجلس النواب الليبي هو مدينة بنغازي.

وفي موضوع الفساد، دعا النواب إلى التحري حيال وجود شبهات حول رشاوى دفعت وتهديدات وجهت لأعضاء مشاركين في الحوارات السياسية التي تجريها البعثة الأممية.

لقاء برلماني جديد

من جهة ثانية، أكدت مصادر العربية/ الحدث، أن لقاء برلمانيا جديدا بطبيعة سياسية سيعقد الاثنين والثلاثاء المقبلين، في مدينة طنجة في شمال المغرب. ورجحت مشاركة على الأقل 13 نائبا من الطرفين.

ويأتي الاجتماع النيابي الليبي الليبي مطلع الأسبوع المقبل، في سياق التنسيق بين المغرب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتقريب وجهات النظر، وكتابة صفحات جديدة ليبية ليبية، وإنهاء الانقسام المؤسساتي والسياسي الداخلي.