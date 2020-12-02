  • مباشر
اللغة

تحذير أممي للأطراف الليبية.. "تكلفة مباشرة للعرقلة"

ستيفاني وليامز

تحذير أممي للأطراف الليبية.. "تكلفة مباشرة للعرقلة"

ستيفاني وليامز: هناك انتهاك صارخ للسيادة الليبية ولحظر الأسلحة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وسط تواصل الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي بين ممثلين عن فرقاء الأزمة، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على أن "الوقت يداهمكم وهناك تكلفة مباشرة للتقاعس والعرقلة".

وقالت وليامز خلال الاجتماع الافتراضي الثالث من الجولة الثانية من الملتقى الأربعاء: "نحذر من أزمة الوجود الأجنبي الخطيرة في ليبيا".

كما أضافت أن "هناك انتهاكا صارخا للسيادة الليبية ولحظر الأسلحة"، لافتة إلى أن "القوى الأجنبية تسعى لمصلحتها وليس مصلحة الليبيين".

وأوضحت أن "ملتقى الحوار السياسي الليبي هو أفضل وسيلة للمضي قدماً".

إلى ذلك أشارت إلى أن "ليبيا بحاجة إلى مليار دولار على الفور، للاستثمار في البنية التحتية الكهربائية لتجنب انهيار شبكة الكهرباء".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحرريين

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا

الأكثر قراءة

"اعتن بها وبملاكي".. طلب مارادونا من زوج صديقته قبل وفاته
الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية
دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية
ترمب يهدد مواقع التواصل.. ويلوّح بالفيتو ترمب يهدد مواقع التواصل.. ويلوّح بالفيتو

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد