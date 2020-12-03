أنهت مدينة غدامس استعداداتها لاحتضان جلسة موحدة للبرلمان الليبي تستهدف توحيد صفوفه وإنهاء انقسام دام 6 سنوات ومناقشة كل النقاط الخلافية العالقة، لكن نتائج هذه الجلسة مازالت غير مؤكدة ويعتري الكثيرين الشكوك حيال نجاحها في تحقيق أهدافها، في ظل غموض يحيط بجدول أعمال هذا الإجتماع، وإعلان نواب انسحابهم من المشاركة فيه.

وفي هذا السياق، كشف مصدر برلماني للعربية.نت، وجود مساعي لتعطيل عقد هذه الجلسة وإفشالها، من طرف أشخاص قال إنهم أحسوا بالخطر على مناصبها، بسبب وجود فئة من الأعضاء تدفع نحو إعادة هيكلة البرلمان وإحداث تغييرات على لجانه وحتى على رئاسته.

الإطاحة بعقيلة صالح

وتباينت وجهات نظر النواب المشاركين في اجتماع طنجة المغربية بشأن جدول أعمال الجلسة المرتقبة، فبينما يؤكد بعضهم أن الغرض هو إعادة توحيد البرلمان بجميع أعضائه، تحدّث آخرون عن أن هذه الجلسة ستدرس إحداث تغييرات على لجان مجلس البرلماني وحتى رئاسته، وهوما يعني الإطاحة برئيسه عقيلة صالح.

وفي هذا الجانب، أوضح المصدر البرلماني، أنه في حالة نحج النواب في توحيد البرلمان والحصول على النصاب، فإن تغيير رئيس البرلمان ولوائحه سيصبح أمرا ممكنا بالانتخاب، لكنه لا يؤيد هذه الفكرة ويدعم بقاء عقيلة صالح في منصبه إلى حين النظر في مخرجات لجنة الحوار السياسي، وذلك لقدرته على تدبير الأمور بطريقة عقلانية و وضعها في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن التوقيت غير مناسب الآن للدخول في هذا مسار إعادة هيكلة البرلمان.

100 نائب

ويصل اليوم الخميس أكثر من 100 نائب من البرلمان إلى مدينة غدامس قادمين من مدينة طنجة، للبدء في اللقاءات التشاورية تمهيدا للجلسة العامة المرتقبة يوم الاثنين القادم، لكن نوابا آخرين قرروا عدم الذهاب إلى غدامس وعدم المشاركة في هذه الجلسة، بسبب مخاوف تلف جدول أعمال الجلسة وشكوك تحيط بأهدافها.

وفي ظلّ هذه التطورات، توّقع الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن يكون مصير تفاهمات اجتماع طنجة بين أعضاء البرلمان من أجل إعادة توحيده، الفشل، وذلك "بسبب المواقف الإستراتيجية و المتعلقة بطبيعة الإصطفافات في المشهد السياسي الليبي"، مشيرا إلى أن "جلسة غدامس قد تعقد و لكنها لن تخرج عن إطار اجتماع شكلي وانعقاد لمجموعة البرلمان الموازي في طرابلس".

وأضاف البيوضي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن بعض أعضاء البرلمان من المشاركين في اجتماع طنجة والذين ظلوا مقاطعين لـ6 سنوات وكانوا سببا مباشرا في الانقسام الأفقي و الرأسي في ليبيا ، لا زالوا مصرين على مواقفهم الراديكالية و الهادفة لفرض أجنداتهم على الجميع، مشيرا إلى أن هذا التعنّت سيؤدي إلى فشل جلسة غدامس قبل أن تبدأ.