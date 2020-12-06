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"حوار استراتيجي" بين الجزائر وإيطاليا يشمل الأمن والسياسة

من زيارة وزير خارجية إيطاليا لودجي دي مايو إلى الجزائر 5 ديسبمر 2020
من توقيع مذكرة التفاهم حول الحوار الاستراتيجي
الجزائر

"حوار استراتيجي" بين الجزائر وإيطاليا يشمل الأمن والسياسة

لويجي دي مايو عبّر عن الأمل في أن تقوم بلاده بـ"تنويع التعاون مع الجزائر في ميادين أخرى غير المحروقات"

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العربية.نت – وكالات

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو السبت خلال زيارة للجزائر العاصمة أن إيطاليا والجزائر اتفقتا على تنويع تعاونهما وتوسيعه ليشمل قطاعات أخرى غير المحروقات.

ووقّع البلدان بهذه المناسبة "مذكّرة تفاهم" لإقامة "حوار استراتيجي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل"، بحسب الجانب الإيطالي.

لويجي دي مايو مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم
لويجي دي مايو مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم

وقال دي مايو بعد لقاء مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم إن البلدين طورا "شراكة متينة" في القطاعين الاقتصادي والتجاري.

لكن الوزير الإيطالي عبّر عن الأمل في أن تقوم بلاده بـ"تنويع التعاون مع الجزائر في ميادين أخرى غير المحروقات"، مشيراً إلى "مجالات الهياكل القاعدية والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والابتكار التكنولوجي والطاقة والصناعات الزراعية والاتصالات السلكية واللاسلكية"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

كما التقى دي مايو رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد. وغرّد الوزير الإيطالي الذي يزور الجزائر العاصمة للمرة الثانية هذا العام: "ارتياح كبير للتعاون الممتاز.. وثقةٌ في تعزيز العلاقات الثنائيّة".

لويجي دي مايو مع رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد
لويجي دي مايو مع رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد

ولقطاع المحروقات مكانة مهمة في العلاقة الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا وذلك خصوصاً بفضل مجموعة النفط الإيطالية "إيني" الموجودة منذ 1981 في الجزائر حيث تُقدّم نفسها على أنها الشريك الأول لعملاق المحروقات الجزائري "سوناطراك" في قطاعي النفط والغاز. كما أنها شريكة لـ"سوناطراك "في أنبوب نقل الغاز "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس.

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وتحدث بوقادوم عن اتفاق حول الحوار الثنائي والتعاون بهدف "تطوير شراكة حقيقية" بين الجزائر وروما.

كما ركّزت المحادثات على الوضع في حوض المتوسط الذي يشهد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بحسب ما قال دي مايو، مذكّراً بـ"الأهمية التي توليها إيطاليا لمشكلة تدفقات الهجرة غير النظامية ورغبتها في تعزيز تعاونها مع الجزائر لمواجهة هذه الآفة".

وبحسب تقرير حديث للوكالة الأوروبية للحدود "فرونتكس" يُغطّي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، ارتفع عدد المهاجرين في غرب المتوسط إلى أكثر من 3700 نصفهم من أصل جزائري.

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