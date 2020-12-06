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حفتر في القاهرة.. والملف الليبي على طاولة المباحثات

خليفة حفتر (أرشيفية - فرانس برس)

حفتر في القاهرة.. والملف الليبي على طاولة المباحثات

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دبي - العربية.نت

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كشفت مصادر خاصة لـ"العربية"، الأحد، عن زيارة قائد الجيش الليبي إلى مصر للقاء عدد من الشخصيات العسكرية والمسؤولين عن الملف الليبي.

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وقالت إن حفتر يزور القاهرة لبحث عدة ملفات مع الجانب المصري، أبرزها عرض رؤية المؤسسة العسكرية الليبية بشأن ملف المباحثات الليبية-الليبية.

في غضون ذلك، أرجأ النواب الليبيون المجتمعون في مدينة غدامس، جلسة البرلمان المقررة، غدًا الإثنين، إلى وقت لاحق..

وكانت الجلسة من المفترض أن تناقش تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، فيما رفض رئيس المجلس عقيلة صالح عقد هذه الجلسة.

هذا وأعلنت قبائل بإقليم برقة، رفضها لعقد جلسة مجلس النواب بغدامس، مشيرة إلى أنها لن تقبل أي اجتماع للبرلمان خارج مقره الدستوري ببنغازي أو مقره المؤقت بطبرق، كما أنها ترفض القفز على حق الإقليم في اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي.

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