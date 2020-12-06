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للحد من تفشي كورونا.. تمديد حظر التجول في تونس

من تونس (أرشيفية)

للحد من تفشي كورونا.. تمديد حظر التجول في تونس

وزارة الصحة: يبقى محظوراً التنقل بين الساعة 20.00 والخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع واجتماع أكثر من 30 شخصاً في المناسبات الخاصة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر للحد من تفشي وباء كوفيد-19 حتى 31 ديسمبر في كل أنحاء البلاد، وذلك وسط اضطرابات اجتماعية أدت إلى تنظيم تظاهرات عدة.

ويبقى محظوراً التنقل بين الساعة 20.00 والخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (19.00 و4.00 بتوقيت غرينتش) طوال أيام الأسبوع، واجتماع أكثر من 30 شخصاً في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

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يذكر أن وزارة الصحة التونسية كانت أعلنت، السبت، عن تسجيل 45 وفاة و1091 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 3526، بينما إجمالي الإصابات وصل إلى 102991.

كما لفتت إلى أن عدد المتعافين بلغ 76441، مشيرة إلى أنه يتم حالياً التكفل بـ1433 مصاباً في المستشفيات بالقطاعين الخاص والعام.

إلى ذلك أوضحت أنه يقيم حالياً 288 مصاباً بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 112 مصاباً للتنفس الاصطناعي.

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