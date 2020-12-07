قيادي تونسي يتهم برلماني في "الكرامة" بالتخابر مع تركيا

اتهم قيادي في حركة الشعب والنائب عن كتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي سالم الأبيض، النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة محمد العفاس بتجنيد الشباب التونسي لصالح المخابرات التركية وإرسالها للقتال.

وقال خلال جلسة عامة بالبرلمان، الأحد، "حين كنت تؤم الناس في المساجد لإرسال الشباب إلى المحرقة مقابل أخذهم 30 ألف دولار".

كما اتهمه بالانتماء إلى منظومة مجرمة بقانون الإرهاب في تونس والقوانين الدولية، مضيفا "نحن في دولة مدنية ولسنا في دولة داعش".

يذكر أن نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس، قد واجه موجة واسعة من التنديد، بعد مداخلة له خلال مناقشة موازنة وزارة المرأة، اعتبرت مهينة للسيدة التونسية وضربا لمدنية الدولة وخرقا للدستور.

وأدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تصريحات العفاس التي تضمنت "تحقير وترذيل للمرأة التونسية"، وقرر "رفع هذا التعدي إلى أنظار العدالة"، داعيا بقية نواب مجلس الشعب لإدانة الخطاب وإصدار موقف رسمي لشجبه".