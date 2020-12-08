نددت تركيا، اليوم الثلاثاء، باحتجاز قوات شرق ليبيا لإحدى سفنها في البحر المتوسط، قائلة إنه يتعين السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا وحذرت من عمل انتقامي محتمل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة، وسنعتبر تلك العناصر (التي تستهدف المصالح التركية) أهدافاً مشروعة".

وفي 7 ديسمبر، كشفت مصادر لـ"العربية"، أن السفير التركي في ليبيا أبلغ وزير داخلية حكومة الوفاق في طرابلس، فتحي باشاغا، انزعاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من زيارة باشاغا لمصر وفرنسا.

وقالت المصادر "إن أردوغان يرى أن هذا الفعل لا يخدم مصالح تركيا".

كما أبلغ السفير التركي، رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق، خالد المشري، عن عدم ارتياح الرئيس التركي للتقارب بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، واعتبر أي تقارب بين المشري وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب مرفوضا لدى أنقرة، ما لم يوافق الأخير على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.

واجتمع فتحي باشاغا مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى خلال الأسبوع الأول من نوفمبر في زيارة للقاهرة.