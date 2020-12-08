  • مباشر
اللغة

تركيا تندد باحتجاز قوات شرق ليبيا لإحدى سفنها

اعتقالات بالجملة لموظفي الخارجية التركية
الخارجية التركية
تركيا

تركيا تندد باحتجاز قوات شرق ليبيا لإحدى سفنها

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان "استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة

متابع الغاء المتابعة

أنقرة - رويترز 

نشر في: آخر تحديث:

نددت تركيا، اليوم الثلاثاء، باحتجاز قوات شرق ليبيا لإحدى سفنها في البحر المتوسط، قائلة إنه يتعين السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا وحذرت من عمل انتقامي محتمل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة، وسنعتبر تلك العناصر (التي تستهدف المصالح التركية) أهدافاً مشروعة".

وفي 7 ديسمبر، كشفت مصادر لـ"العربية"، أن السفير التركي في ليبيا أبلغ وزير داخلية حكومة الوفاق في طرابلس، فتحي باشاغا، انزعاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من زيارة باشاغا لمصر وفرنسا.

وقالت المصادر "إن أردوغان يرى أن هذا الفعل لا يخدم مصالح تركيا".

شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا سوشيال ميديا لقاح كورونا شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا

كما أبلغ السفير التركي، رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق، خالد المشري، عن عدم ارتياح الرئيس التركي للتقارب بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، واعتبر أي تقارب بين المشري وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب مرفوضا لدى أنقرة، ما لم يوافق الأخير على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.

واجتمع فتحي باشاغا مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى خلال الأسبوع الأول من نوفمبر في زيارة للقاهرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هذه الفاكهة بألوانها وأشكالها المتعددة تحد من مخاطر  السكري هذه الفاكهة بألوانها وأشكالها المتعددة تحد من مخاطر  السكري
شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا

الأكثر قراءة

ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب
الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة! الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة!
شاهد علم إسرائيل في طهران مع شاهد علم إسرائيل في طهران مع "شكرا" للموساد بالإنجليزية
غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة
سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا

قبل أن تذهب

بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟
بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟

اكتشف المزيد