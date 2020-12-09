رُصد تحليق طيران تركي بعلو منخفض فوق منطقتي سرت والجفرة في ليبيا، وذلك بعد احتجاز الجيش الليبي سفينة شحن تركية دخلت مياه شرق البلاد.

ولفتت الشبكة التلفزيونية الإيطالية في هذا الصدد إلى "تصاعد التوتر بين تركيا والجيش الليبي".

وأفادت الشبكة بـ "تحليق عسكري تركي في منطقة سرت والجفرة ، على خط الهدنة".

وذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد برد انتقامي شديد عقب سيطرة الجيش الليبي على سفينة شحن مملوكة لتركيا، بعد دخولها منطقة عمليات عسكرية قبالة ساحل منطقة رأس الهلال.

وكان الجيش الليبي، قد أعلن احتجازه سفينة تجارية وإخضاعها للتحقيق والتفتيش، بعد دخولها المياه الإقليمية الليبية، ومخالفتها اللوائح والنظم والقوانين البحرية.

وأوضح المتحدث باسم قوات الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره مساء الاثنين، اعتراض سفينة شحن تجارية ترفع علم جامايكا، وتسمى "مبروكة" لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر، مشيراً إلى أنها كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا.

رفع أعلى درجات الاستعداد والتأهب

هذا واستنفر الجيش الليبي قواته، الأحد، وأعلن رفع أعلى درجات الاستعداد والتأهب، استعداداً لصد أي تحركات عدائية، وذلك بعد رصد سفن حربية تركية قرب المياه الإقليمية الليبية.

ووجّه آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت المكلف أحمد سالم عطية الله آدم، برقية إلى كافة آمري القواطع والوحدات التابعة لقوات الجيش الليبي، وذلك لرفع درجة الاستعداد الكاملة لكافة القوات مع أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي تحركات، ووقف الإجازات وأوامر الحركة للآليات المغادرة حتى إشعار آخر.