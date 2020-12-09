الجيش الليبي يؤكد على حماية السيادة والمياه الإقليمية

أكد الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، في بيان، رداً على تصريحات لوزير الخارجية التركي، أنه لم ولن يتراجع قيد أنملة في حماية السيادة الليبية والمياه الإقليمية.

وشدد الجيش على "حماية المياه الإقليمية وفقا للمبادئ والمعاهدات والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وما أقره مؤتمر برلين وجنيف برحيل كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية".

وقال الجيش إن "تركيا مستمرة في زعزعة أمن المنطقة وليبيا على وجه الخصوص بنقلها وتمويلها للمرتزقة والإرهابيين والمعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية أمام مرأى ومسمع العالم".

وأعلن الجيش الليبي أنه يراقب عن كثب تصريحات وزير خارجية تركيا التي وصفها بـ"الهوجاء" بعد احتجاز السفينة التركية بالمياه الإقليمية الليبية، مشيرا إلى أنها دليل على "التخبط الذي يعيشه أردوغان وحكومته المهووسة والتي تجاوزت كل الخطوط".

وأكد البيان "التزام الجيش الليبي بدعم المسار السياسي ولجنة 5+5 ومخرجات برلين وجنيف وما نتج عنها".

ومساء الاثنين، اعترض الجيش الليبي سفينة تركية ترفع علم جاميكا كانت متجهة صوب ميناء مصراتة غرب ليبيا.