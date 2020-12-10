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الوفاق تفرج عن معتقلين روسيين.. ما علاقة نجل القذافي؟

شوغالي وسويفان
شوغالي وسويفان

الوفاق تفرج عن معتقلين روسيين.. ما علاقة نجل القذافي؟

وصول طائرة روسية خاصة اليوم الخميس إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، حيث من المحتمل أن تقل المواطنين الروسيين المحتجزين لدى قوة الردع التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، وتعيدهما إلى بلادهما

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العربية.نت – منية غانمي

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قالت وسائل إعلام روسية، الخميس، إن حكومة الوفاق أفرجت عن المواطنين الروسيين المحتجزين لديها في طرابلس، وذلك بعد 19 شهرا من الاعتقال بتهمة التجسس لصالح سيف الإسلام القذافي وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة.

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وتزامن ذلك مع وصول طائرة روسية خاصة اليوم الخميس إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، حيث من المحتمل أن تقل المواطنين الروسيين المحتجزين لدى قوة الردع التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، وتعيدهما إلى بلادهما.

وفي مايو من العام الماضي، اعتقلت حكومة الوفاق الليبية مواطنين روسيين وهما ماكسيم شوغالي وسامر سويفان، بتهمة التخابر والتواصل مع سيف الإسلام القذافي وقيادات النظام السابق وارتكاب أعمال تمس من أمن الدولة، بينما تقول موسكو إنهما باحثان أكاديميان يعملان في مؤسسة بحثية.

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