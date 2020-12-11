قائد إيريني: مستعدون لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد الأدميرال فابيو أجوستيني، قائد العملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، استعداد العملية للعب دور فى مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية في ليبيا وذلك في حال طلبت السلطات الليبية أو الأمم المتحدة وبعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفق ما نقلت عنه صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضاف أجوستيني، وهو قائد العملية التى تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقر لها: "قمنا بـ 61 زيارة توافقية على متن سفن تجارية وقمنا أخيرا بتفتيش 6 سفن تجارية تم تحويل إحداها إلى ميناء يونانى لمنع تسليم الوقود إلى الطائرات العسكرية".

وأوضح أجوستيني أن إيريني قامت حتى الآن بفحص نحو 1400 سفينة و130 رحلة جوية، فضلا عن مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية و25 مطارا، معتبرا أن العملية أهم عملية عسكرية للأمن وسياسة الدفاع المشترك الأوروبية فى العالم.

ولفت إلى أن إيريني تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وتابع: "إذا لزم الأمر وفى حال طلبت السلطات الليبية أو الأمم المتحدة وإذا وافقت على ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن إيريني مستعدة أيضا للعب دور في مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار".

وفيما يتعلق بالتنسيق الدولي مع قيادة العملية "إيرينى"، كشف الأدميرال أجوستيني أن العملية طورت شبكة كبيرة من التعاون وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين بما فى ذلك العديد من وكالات الأمم المتحدة ووكالات إنفاذ القانون فى الاتحاد الأوروبي ووكالات الدول الوطنية.

ومهمة إيريني أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا في مايو الماضي.