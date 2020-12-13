أول ظهور علني للرئيس الجزائري منذ نحو شهرين

الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين و واسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة. pic.twitter.com/gyLES1XgtL — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 13, 2020

في أول ظهور علني له منذ نحو شهرين، طمأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد الشعب الجزائري عبر فيديو نشر على حسابه على تويتر حول وضعه الصحي، حيث أمر بصياغة قانون الانتخابات خلال 10 أيام، استعدادا لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.

وفي كلمة مسجلة، قال الرئيس الجزائري: "موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة". وأضاف: "ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم وجيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة".

بالنسبة للانتخابات، تابع: "طلبت تحضير مشروع قانون انتخابات جديد في أقرب وقت".

وقال: "بعدي عن الوطن ليس معناه نيسان الوطن. أتابع بشكل يومي كل ما يجري على أرض الوطن.. والحمد لله بدأت طريق التعافي ربما يأخذ أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وأوضح الرئيس الجزائري أن "الوضع الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد، والتطورات الإقليمية في المنطقة كانت متوقعة". وقال: "كنا نتوقع ما يجري على الحدود والجزائر أقوى مما يتوقع البعض".