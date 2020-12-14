  • مباشر
اللغة

وفاة نائب ليبي بكورونا في المغرب بعد مشاركته في حوار طنجة     

قرميل
النائب الراحل قرميل
فيروس كورونا

وفاة نائب ليبي بكورونا في المغرب بعد مشاركته في حوار طنجة     

عمر قرميل أدخل مستشفى في طنجة حيث توفي من جراء الإصابة بكوفيد-19 الأحد

متابع الغاء المتابعة

طرابلس - فرانس برس 

نشر في: آخر تحديث:

توفي النائب الليبي، عمر قرميل، في المغرب بعد أسابيع على إصابته بفيروس كورونا المستجد في أعقاب اجتماع لنواب في البرلمان الليبي في طنجة، حسب ما أعلنت مصادر عدة، الاثنين.

وبعثت حكومة الوفاق الوطني المعترف ومقرها طرابلس وكذلك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعازيهما إلى أقارب قرميل، من دون أن تذكرا ظروف أو مكان الوفاة، الأحد.

وكان قرميل قد شارك في ملتقى الحوار السياسي في طنجة أواخر نوفمبر إلى جانب 120 نائبا في البرلمان الليبي، تعهد خلاله النواب "إنهاء الانقسامات" التي تشهدها بلادهم، ثم أدخل مستشفى في طنجة حيث توفي من جراء الإصابة بكوفيد-19، الأحد، بحسب مصدر دبلوماسي مغربي.

وسجل المغرب قرابة 400 ألف إصابة بالفيروس، بينها 6624 وفاة، فيما سجلت ليبيا نحو 91 ألف إصابة بينها 1314 وفاة.

وتشهد ليبيا فوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتتنازع سلطتان الحكم في البلاد: حكومة الوفاق وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يمثلها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في شرق البلاد، وهي سلطة مدعومة من برلمان منتخب.

هؤلاء النجوم رحلوا في 2020.. كورونا وأمراض أخرى ثقافة وفن حصاد 2020 هؤلاء النجوم رحلوا في 2020.. كورونا وأمراض أخرى

وتوافق فرقاء ليبيا في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر، على تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر أكتوبر بين طرفي النزاع، وتتواصل المحادثات برعاية الأمم المتحدة لطي صفحة سنوات من أعمال العنف الدامية والتوصل لاتفاقية سلام دائم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هؤلاء النجوم رحلوا في 2020.. كورونا وأمراض أخرى هؤلاء النجوم رحلوا في 2020.. كورونا وأمراض أخرى
هكذا استخدم الألمان طائرات انتحارية بالحرب العالمية هكذا استخدم الألمان طائرات انتحارية بالحرب العالمية

الأكثر قراءة

لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه
قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد
أتذكرون أتذكرون "طبيب الغلابة"؟ عيادته بمصر تفتح من جديد
بعد سقوط بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟
شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع
شركة نفطية تعلن تعرض ناقلتها شركة نفطية تعلن تعرض ناقلتها "لضربة" قبالة ميناء جدة

قبل أن تذهب

ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن
ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن

اكتشف المزيد