توفي النائب الليبي، عمر قرميل، في المغرب بعد أسابيع على إصابته بفيروس كورونا المستجد في أعقاب اجتماع لنواب في البرلمان الليبي في طنجة، حسب ما أعلنت مصادر عدة، الاثنين.

وبعثت حكومة الوفاق الوطني المعترف ومقرها طرابلس وكذلك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعازيهما إلى أقارب قرميل، من دون أن تذكرا ظروف أو مكان الوفاة، الأحد.

وكان قرميل قد شارك في ملتقى الحوار السياسي في طنجة أواخر نوفمبر إلى جانب 120 نائبا في البرلمان الليبي، تعهد خلاله النواب "إنهاء الانقسامات" التي تشهدها بلادهم، ثم أدخل مستشفى في طنجة حيث توفي من جراء الإصابة بكوفيد-19، الأحد، بحسب مصدر دبلوماسي مغربي.

وسجل المغرب قرابة 400 ألف إصابة بالفيروس، بينها 6624 وفاة، فيما سجلت ليبيا نحو 91 ألف إصابة بينها 1314 وفاة.

وتشهد ليبيا فوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتتنازع سلطتان الحكم في البلاد: حكومة الوفاق وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يمثلها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في شرق البلاد، وهي سلطة مدعومة من برلمان منتخب.

وتوافق فرقاء ليبيا في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر، على تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر أكتوبر بين طرفي النزاع، وتتواصل المحادثات برعاية الأمم المتحدة لطي صفحة سنوات من أعمال العنف الدامية والتوصل لاتفاقية سلام دائم.