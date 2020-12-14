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قتيل وجرحى في مواجهات قبلية عنيفة جنوب تونس

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من المواجهات

قتيل وجرحى في مواجهات قبلية عنيفة جنوب تونس

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العربية.نت – منية غانمي

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قتل شخص وجرح العشرات الآخرين بعد اندلاع مواجهات قبلية عنيفة بين قريتين حدوديتين بين محافظتي قبلي ومدنين جنوب تونس، استخدمت فيها بنادق الصيد والعصي، بسبب نزاع حول قطعة أرض، في حادثة غير مسبوقة بالبلاد.

من المواجهات
من المواجهات

وفي التفاصيل، اندلعت أعمال عنف منذ يوم السبت بين أهالي منطقة دوز من محافظة قبلي وأهالي منطقة بني خداش من محافظة مدنين جنوب تونس، بسبب نزاع حول قطعة أرض في الصحراء تقع فيها منطقة "العين السخونة" التي تضم بئر مياه ساخنة تستقطب الزوار للتداوي، حيث تطالب كل منطقة بضم هذه الأرض إليها، سقط خلالها عددا من الجرحى وتعرضت فيها ممتلكات خاصة إلى الحرق والتخريب.
ورغم احتواء هذه الإشتباكات من قبل قوات الأمن، لكنها تجدّدت مساء الأحد وأصبحت أكثر حدة وتوسعا، وهو ما أدى إلى وفاة شاب وإصابة حوالي 50 شخصا بذخيرة بنادق الرش تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بمحافظة مدنين، بعضهم حالتهم خطيرة.

وعلى إثر هذه الأحداث، أذن رئيس الحكومة هشام المشيشي لوزيري الداخلية والدفاع، بعقد خلية أزمة بحضور القيادات الامنية والعسكرية، إلى حين إيجاد حل للخلاف الحاصل بالطرق القانونية.

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