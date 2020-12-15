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اجتماع جنيف.. ويليامز تريد توحيد المصرف المركزي الليبي

ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز
الأزمة الليبية

اجتماع جنيف.. ويليامز تريد توحيد المصرف المركزي الليبي

متابع الغاء المتابعة

تونس - خليل ولد اجدود

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بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الأثنين إدخال "إصلاحات هامةوملّحة في الاقتصاد الليبي" خلال اجتماع في جنيف مع ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وديوانا المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط و أعضاء من لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية.

و قال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلقت العربية نسخة منه إن الاجتماع ناقش "إصلاح العملةوالأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية و جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات".

البنك المركزي الليبي
2 صور البنك المركزي الليبي
2 صور
البنك المركزي الليبي
البنك المركزي الليبي
البنك المركزي الليبي
البنك المركزي الليبي

و شارك في الاجتماع مسؤولون من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و البنك الدولي بصفتهم رؤساء مشاركينلمجموعة العمل الاقتصادية الدولية حول ليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.

و اشار بيان البعثة الأممية إلى أن هذا الاجتماع يأتي "عقب حدوث عدة تطورات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاجالنفط الليبي بشكل كامل وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط".

و شددت البعثة على"التحفظ على الإيرادات التي تحصلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحرازمزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة".

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و رحب المشاركون في اجتماع جنيف "ترحيباً واسعاً بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الداعي إلى عقد اجتماعلمجلس الإدارة هذا الأسبوع يُتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف" .

المؤسسات المالية الليبية ضروري

و قالت بعثة الأمم المتحدة إن توحيد المؤسسات المالية الليبية ضروري "لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة" و تشرف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على "تيسير عملية المراجعة الدولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي؛وعملية المراجعة المالية الآن في منتصف الطريق تقريباً وهي عملية حيوية تهدف إلى تيسير إعادة توحيد المصرفالمركزي وإعادة وضع آليات وطنية للمساءلة بشكل كامل" حسب البيان .

وقالت الممثلة الخاصة بالإنابة أنها تأمل "بصدق أن يتم التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسةبشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية وكذلك بشأن جدول زمنيواضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات" و اضافت قائلة "الوقت ليس في صالحكم نحن بحاجةإلى التحرك بسرعة وحسم وأنا أعول عليكم في اتخاذ هذه الخطوات الهامة في اليومين المقبلين" .

اللجنة الاقتصادية للحوار الليبي

و توقع مصدر قريب من اللجنة الاقتصادية للحوار الليبي أن تتضمن مخرجات اجتماع جنيف إجراءات جوهرية تساعدفي وقف تدهور الحالة المعيشية و تحسين الأوضاع الاقتصادية و توحيد المؤسسات الاقتصادية القومية .

و من بين المسؤولين الليبيين الذين شاركوا في الاجتماع وفق ما علمت العربية نت ناجي عيسي من المصرف المركزي فيطرابلس و مصباح العكاري من مركزي بنغازي و علاء المسلاتي من ديوان المحاسبة.

تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع الشهر الجاري اتفق الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية في لجنة المتابعةالدولية لليبيا و ممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين "على أن الشعب الليبي يجب أن يكون على ثقة من أنعائدات النفط والغاز تدار بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة وأن أي فاعل يسعى لتقويض تلك الثقة يجب أن يخضعللمساءلة".

و تبذل ستيفاني و يليامز الوسيطة الدولية لحل النزاع الدامي على الحكم و الثروة في ليبيا جهود مضنية منذ عدةأشهر لبناء توافق جديد ينطلق من ترتيبات أمنية و سياسية و أقتصادية تضع ليبيا على طريق الاستقرار السياسيوالانتعاش الاقتصادي والازدهار الجماعي .

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