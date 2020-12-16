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تحطم مروحية في الجزائر.. ومقتل 3 عسكريين

مروحية - تعبيرية

تحطم مروحية في الجزائر.. ومقتل 3 عسكريين

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت حصيلة قتلى سقوط مروحية عسكرية بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون بولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائر، الأربعاء، إلى 3 عسكريين.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان سابق اليوم، إنه "أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء، وفي حدود الساعة 11:25، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية، في عرض البحر على بعد (02) ميل بحري شمال غربي ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة".

كما أضافت "أسفر الحادث عن وفاة الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين (02) الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة".

وفتح تحقيق في الحادث.

هذا وقد وقعت حوادث جوية عدة لمروحيات وطائرات مدنية وعسكرية في السنوات الأخيرة في الجزائر.

فقد أسفر حادثا مروحيتين عسكريتين في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2017 عن مقتل خمسة أشخاص.

وتعود أسوأ كارثة جوية حديثة إلى نيسان/أبريل 2018 عندما تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إليوشن-76 بعيد إقلاعها من قاعدة بوفاريك في جنوب الجزائر العاصمة، ما أسفر عن مقتل 257 شخصا معظمهم من الجنود وأفراد عائلاتهم.

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