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ليبيا.. طائرة شحن عسكرية تركية تغادر مطار بمصراتة

ميليشيات الوفاق في مصراتة (أرشيفية من فرانس برس)

ليبيا.. طائرة شحن عسكرية تركية تغادر مطار بمصراتة

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دبي - العربية.نت

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غادرت طائرة شحن عسكرية تركية، مساء الأربعاء، مطار الكلية الجوية في مصراتة الليبية، وفق مصادر "العربية".

يذكر أنه في 23 نوفمبر الفائت، أكد الجيش الألماني أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية، يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

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كما قال متحدث عسكري ألماني حينها إن جنوداً من الفرقاطة هامبورغ صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا-أيه خلال الليل، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجاً للمهمة الأوروبية.

وكان موقع دير شبيغل قد أفاد في وقت سابق أيضاً أن تركيا منعت الجيش الألماني، الذي يعمل ضمن مهمة إيريني، من فحص سفينة شحن مشبوهة في اللحظة الأخيرة. وأوضح أن الفرقاطة الألمانية أوقفت يوم 22 نوفمبر الفائت السفينة التركية على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي شرق ليبيا، لأن بعثة "إيريني" كان لديها دلائل على أن الباخرة تحمل أسلحة يتم تهريبها إلى ليبيا، إلا أن الجنود الألمان اضطروا لمغادرة السفينة والسماح لها بإكمال طريقها إلى مصراتة.

في المقابل نفت تركيا الأمر، مؤكدة أن السفينة كانت تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء، وأن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي، بعدم الانتظار للحصول على إذن من السلطات التركية.

يشار إلى أن تركيا كانت على مدى الأشهر الماضية فاقمت تدخلاتها في الملف الليبي، داعمة حكومة الوفاق بوجه الجيش الوطني، بالأسلحة والعتاد. كما ضخت آلاف المرتزقة السوريين، وزجت بهم بمعارك في العاصمة طرابلس.

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