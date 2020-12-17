ليبيا: استهداف مقر شركة نفط بسيارات مفخخة

دانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأقصى العبارات محاولات بائسة من إحدى المليشيات للتأثير على شركة نفطية تابعة لها.

وقالت المؤسسة في بيان مساء الأربعاء إن "ميليشيا مسلحة قامت تحت رداء الشرعية بتدخل بذيء مكشوف البواعث وتدخل في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة لتسويق النفط".

إلى ذلك، حذرت المؤسسة الوطنية للنفط هذه الجماعة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الابتزاز.

وأشارت إلى أنها على تواصل مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام باعتبارهم جهات الاختصاص، وقد تقدمت ببلاغات خطية ضد هذه الجهة وأفرادها المتورطين وفضح ممارساتهم السافرة التي يهدفون من خلالها تمرير صفقات مشبوهة من زيوت وغيرها .

وكشفت عن استهداف مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية بسيارات مفخخة في نوع آخر من عمليات الابتزاز ضد مقدرات الوطن النفطية، لافتة إلى أن المؤسسة تواصلت مع الأجهزة الأمنية المنضبطة والمتمسكة بصحيح القانون للتأكد من صحة ودقة هذه المعلومات.

ونوهت إلى أنها اتخذت كافة الترتيبات برفع درجة الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر التي تحيط بقطاع النفط الوطني، محملة هذه الجماعة المسلحة مسؤولية المساس بشركات القطاع النفطي وخاصة أنها كانت حاضرة في الهجوم اليائس على المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من خطورة هذه التصرفات غير المسؤولة، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في سبيل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة على المستويين المحلي والدولي وتعبرعن رفضها التام لمثل هذه التصرفات تجاه قطاع النفط الوطني والمستخدمين.