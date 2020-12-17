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حفتر يبحث مستجدات الحوار السياسي الليبي مع كونتي

قائد الجيش الليبي خليفة حفتر و رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

حفتر يبحث مستجدات الحوار السياسي الليبي مع كونتي

تم التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته إضافة لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية

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دبي - العربية.نت

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استقبل قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، اليوم الخميس، في مدينة بنغازي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية بالحكومة الإيطالية لويجي دي مايو وعددا من المسؤولين الإيطاليين.

قائد الجيش الليبي خليفة حفتر و رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر و رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

وتم خلال هذا اللقاء التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته، إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية.

كما أثنى حفتر خلال هذا اللقاء على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية.

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في الأثناء استأنفت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الخميس، اجتماعاتها مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، للتباحث حول صيغة توافقية حول آليات الترشح واختيار مناصب السلطة التنفيذية القادمة ومناقشة التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وقالت البعثة في بيان، إنها ستبحث في هذا الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية التواصل المرئي، إنشاء لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار، تتولى العمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.

والثلاثاء، شددت ويليامز، على أن العملية السياسية مستمرة خاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة، وفيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.

وقالت ويليامز إنها ستقوم بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية وتشكيل لجنة قانونية للعمل على استكمال الشروط، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، مشدّدة على أنه لم يعد من مجال للعودة إلى الوراء.

8 صور
8 صور
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر و رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر و رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
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