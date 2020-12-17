من هو المنسق الجديد للبعثة الأممية إلى ليبيا؟

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الأربعاء، تعيين الديبلوماسي الزيمبابوي رايزيدون زينينجا في منصب الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وسيتولى زينينجا مساعدة الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي تم تعيينه مؤخرا مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى ليبيا لإدارة المفاوضات بين الأطراف الليبية، حيث سيكون المسؤول عن العمليات اليومية للبعثة الأممية وحوالي 200 موظف، وهو المنصب الذي تم استحداثه بموجب قرار مجلس الأمن 2542 (2020).

وللديبلوماسي الزيمبابوي رايزيدون زينينجا خبرة كبيرة في العمل الديبلوماسي خصوصا في إدارة عمليات السلام المعقدة وقيادة الوساطات ودعم العمليات السياسية، إضافة إلى العمل مع الحكومات والأطراف الرئيسية في حالات النزاع وبعد النزاع، إذ يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في الأمم المتحدة والحكومة والخدمة الدبلوماسية، عمل في 21 منها مع المنظمة في المكاتب الميدانية بما في ذلك في ليبيريا والعراق والكويت وسيراليون والصومال وجنوب السودان.

شغل زينينجا الذي تخرّج في الإدارة العامة والعلوم السياسية من جامعة زمبابوي وتلقى تدريبا دبلوماسيا من مكتب المساعدة الإنمائية الأسترالي، منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال منذ عام 2014، وقبلها شغل منصب نائب الممثل الخاص (السياسي) في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، كان سابقًا مديرًا أول في مقر الأمم المتحدة لمدة 10 سنوات ، دعم خلالها العديد من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا.