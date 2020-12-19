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رئيس المخابرات المصري يثني على جهود الجيش الليبي بمحاربة الإرهاب

خليفة حفتر
الأزمة الليبية

رئيس المخابرات المصري يثني على جهود الجيش الليبي بمحاربة الإرهاب

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دبي - العربية.نت

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استقبل قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، رئيس المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، في مكتبه بمقر القيادة العامة، حيث ناقش الطرفان الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.

وأثنى اللواء عباس كامل خلال اللقاء على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً، فيما عبر حفتر بدوره عن شكره لجمهورية مصر قيادةً وجيشاً وشعباً على دورها البارز في القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص.

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