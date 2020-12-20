بطريقة وحشية.. مجموعة إرهابية تذبح راعي أغنام في تونس

أقدمت مجموعة إرهابية على ذبح راعي أغنام، بجبل السلوم الواقع في محافظة القصرين وسط غرب تونس، بالقرب من الحدود الجزائرية.

وفي التفاصيل، عثرت عائلة الراعي على جثة ابنها ويدعى عقبة الذيبي مقطوعة الرأس، بجبال السلوم وهي منطقة عسكرية مغلقة، حيث كان يقوم برعي أغنامه رفقة اثنين من أبناء عمه تم تقييدهما أثناء تنفيذ عملية الذبح.

وأوضح ابن عم عقبة الذيبي الذي كان حاضرا أثناء العملية في تصريح لإذاعة شمس آف آم الخاصة أن حوالي 9 إرهابيين كلهم تونسيين وملتحين، نفذّوا عملية الذبح بعد ربطهم بالحبال وتهديدهم بالقتل في حال عدم الامتثال لأوامرهم.

وعلى إثر ذلك، كلّف رئيس الحكومة هشام المشيشي وزير الداخلية بالانتقال إلى القصرين وتقديم واجب العزاء والاحاطة النفسية والمادية لعائلة الضحيّة نيابة عنه، باعتباره لا يزال قيد الحجر الصحي، كما أصدر تعليماته لوزيري الدفاع والداخلية تكثيف الجهود للكشف عن ملابسات العملية وعن مرتكبيها والمخططين لها، مؤكدّا على لحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة وبنفس العزيمة الراسخة، للقضاء على كلّ من يتربّص بأمن تونس والتونسيين.

سابقة أكثر وحشية

وبنفس الطريقة وفي نفس المكان، قتلت مجموعة إرهابية في يونيو 2017 راعي الأغنام خليفة السلطاني، بعد أكثر من عام ونصف على قتل شقيقه مبروك السلطاني، بتهمة التجسّس ونقل المعلومات لقوات الجيش، في هجمات إرهابية هزت الرأي العام التونسي، تبنّاها تنظيم داعش الإرهابي.

إلى ذلك، تنشط في هذه المنطقة الجبلية الحدودية مع الجزائر جماعات إرهابية منذ عام 2011 ، وهي خلية عقبة ابن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكذلك كتيبة جند الخلافة الموالية لداعش.

ونفذّت هذه الجماعات الإرهابية خلال السنوات الماضية، عدّة هجمات دامية استهدفت قوات الأمن والجيش وسياحا أجانب، من بينها ذبح 8 جنود في يوليو 2013، ومقتل 14عسكريا في شهر أوت 2014، وكذلك مقتل 40 شخصا خلال هجوم مسلح على فندق في مدينة سوسة أغلبهم سياحا أجانب في يونيو 2015.