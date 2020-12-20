  • مباشر
اللغة

نفايات إيطالية تطيح بوزير البيئة في تونس

الوزير المقال
الوزير المقال

نفايات إيطالية تطيح بوزير البيئة في تونس

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الأحد، إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه، بعد الكشف عن صفقة مشبوهة تم بموجبها توريد أطنان من النفايات الإيطالية لدفنها في الأراضي التونسية، في ملف أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام.

طيران العال تسير أول رحلة للمغرب الثلاثاء المقبل سياحة وسفر طيران طيران العال تسير أول رحلة للمغرب الثلاثاء المقبل

وأوضح بيان مقتضب للحكومة، أن المشيشي قرر تكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، خلفا للوزير المقال مصطفى العروي.

ولم توضح رئاسة الحكومة أسباب الإقالة، لكن مصادر برلمانية أكدت لـ"العربية.نت" أن لها علاقة بصفقة إدخال نفايات وقمامة إيطالية إلى تونس تحت غطاء نفايات بلاستيكية صناعية قابلة لإعادة التدوير والتصدير، تورطت فيها أجهزة نافذة بالدولة.

ومنذ شهر نوفمبر الماضي، فتحت الحكومة التونسية تحقيقا في هذه الصفقة المشبوهة، التي تمّت عبر عقد بين شركة تونسية وأخرى إيطالية لم يتم فيها احترام الاتفاقيات الدولية، بعد تحرك من منظمات مدنية كشفت أن هذه النفايات لم تكن إلا القمامة وفضلات منزلية تريد السلطات الإيطالية التخلص منها ودفنها في تونس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أتذكرون أتذكرون "بائع الليمون"؟.. يصرخ ويبكي ألماً من ضرب جدته
أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر

الأكثر قراءة

مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه
شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها
عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها
"جمهورية الإعدام".. موجة انتقادات تطال طهران
وفاة مصمم باب الكعبة المشرفة وفاة مصمم باب الكعبة المشرفة
الإمارات توضح حقيقة القيود على التأشيرات من 13 دولة الإمارات توضح حقيقة القيود على التأشيرات من 13 دولة

قبل أن تذهب

سلالة جديدة من فايروس كورونا قد تتفشى في بريطانيا وتكون أسرع انتشار
سلالة جديدة من فايروس كورونا قد تتفشى في بريطانيا وتكون أسرع انتشار

اكتشف المزيد