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رئيس الجزائر: سنبدأ التطعيم ضد كورونا في يناير

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

رئيس الجزائر: سنبدأ التطعيم ضد كورونا في يناير

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء الأحد، إن بلاده ستبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في يناير المقبل.

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وطلب تبون من الحكومة اختيار اللقاح الأنسب، مشيرا إلى أنه أصدر الأوامر لرئيس الوزراء بترأس اجتماع مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي لبدء عملية التلقيح.

وكان الرئيس الجزائري قد أعلن أنه في طريقه للتعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، إن بلاده ستحصل على اللقاح الخاص الذي يتوفر على الضمانات الصحية الكافية دون تسرع.

وسجلت الجزائر نحو 100 ألف إصابة بالفيروس.

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