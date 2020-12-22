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نيكولاي ملادينوف يعتذر عن منصب المبعوث الأممي لليبيا

المبعوث الأممي إلى ليبيا نيكولاي ملادينوف
نيكولاي ملادينوف

نيكولاي ملادينوف يعتذر عن منصب المبعوث الأممي لليبيا

نيكولاي ملادينوف يعتذر عن منصب المبعوث الأممي لليبيا وهذه الأسباب 

متابع الغاء المتابعة

نيويورك  – رويترز

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قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، بأنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل "لأسباب شخصية وعائلية".

وعمل ملادينوف مبعوثا للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على اقتراح غوتيريش بتعيين ملادينوف وسيطا لليبيا، والنرويجي تور وينيسلاند مبعوثا إلى الشرق الأوسط خلفا لملادينوف.

نيكولاي ملادينوف(أرشيفية- فرانس برس)
نيكولاي ملادينوف(أرشيفية- فرانس برس)

وفي السياق انطلق، الثلاثاء، اجتماع بين وفد من الجنوب الليبي واللجنة المصرية الوطنية المعنية بالأزمة الليبية، للتباحث حول توحيد البرلمان، وشكل السلطة التنفيذية القادمة والمسار الدستوري.

ووصل الوفد صباح اليوم إلى القاهرة، ويتكون من 75 شخصية من الجنوب الليبي يمثلون نخب وأعيان الإقليم، في زيارة تستغرق 3 أيام، تنتهي بلقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مصر للتواصل مع جميع الأطراف الليبية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الصف الليبي وردع الميليشيات المتطرفة والتصدي لمحاولاتهم السيطرة على الحكم، ودعما للتحركات والمساعي الأممية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.وسيطرح وفد الجنوب الليبي خلال هذه الزيارة على الجانب المصري رؤيته لحل الأزمة وإزالة كل الإشكالات التي تحول دون توحيد القرار الليبي، خصوصا المسار المتعلق بتوحيد الجسم التشريعي في البلاد والتوافق حول آلية لاختيار السلطة التنفيذية القادمة، إضافة إلى الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية لإجراء الانتخابات، خاصة في ظل حرص تنظيم الإخوان على وضع العراقيل أمام كل الحلول المطروحة.

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