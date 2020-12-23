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الجيش الليبي يرصد حشوداً من الميليشيات والمرتزقة

العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي
المسماري
الأزمة الليبية

الجيش الليبي يرصد حشوداً من الميليشيات والمرتزقة

قال إن الميليشيات هددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية في سرت والجفرة والشرق بالكامل

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دبي - قناة العربية

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أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، رصد تحشيد كبير للميليشيات التكفيرية وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة.

وقال إن الميليشيات رفعت درجة الاستعداد وهددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية في سرت والجفرة والشرق بالكامل.

وأشار إلى أن ما تقوم به الميليشيات يعد انتهاكا صريحا لمبادئ وقف إطلاق النار.

وشدد على أن الجيش يواصل رصد ومتابعة تحركات الميليشيات، وحذرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة.

وذكر أن الجيش الليبي يلتزم بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5، والذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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