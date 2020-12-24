بحث القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، مع أعيان ومشايخ سرت سبل التعاون مع القوات المسلحة لحفظ الأمن بالمدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط. وإلى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق في طرابلس أن مصر ستخفف قيود السفر.

ونقلت صحيفة المرصد عن بيان للمكتب الإعلامي لقيادة الجيش قوله إن حفتر استقبل في مقر القيادة وفدا من سرت "لتدارس جهود القوات الأمنية والمسلحة لتحقيق الأمن المستتب".

وأضاف البيان أن حفتر "أثنى على دور كافة القبائل الداعمة بشكل أساسي للقوات المسلحة منذ بداية عملية الكرامة التي أعادت بناء الجيش بشكل قوي".

الوفاق: مصر ستخفف قيود السفر

وفي شأن ليبي آخر، قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الأربعاء، إن السلطات المصرية ستبدأ تخفيف قيود السفر المفروضة على المسافرين من وإلى ليبيا.

ونقلت الوزارة عن القائم بأعمال السفارة الليبية في مصر طارق الحويج قوله إن "البداية ستكون بإلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لأبناء الليبيات المتزوجات من مصريين وأزواجهم".

وأضاف أن الخطوة تشمل رفع القيود عن المصريين الحاصلين على إقامة في ليبيا بالإضافة إلى من ينطبق عليهم برنامج "لم الشمل".

وصرح الحويج بأن الجانب المصري يدرس الخيارات المتاحة "من أجل تسهيل حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول لمصر دون الحاجة للسفر خارج ليبيا".