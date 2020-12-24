بتهمة تبييض أموال.. نبيل القروي خلف القضبان في تونس

قرّر القضاء التونسي، الخميس، سجن رجل الأعمال ورئيس حزب "قلب تونس" الداعم للحكومة نبيل القروي، في قضية تبييض الأموال.

وأكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي في تصريح للعربية/الحدث، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن صباحا في حق القروي على خلفية شبهات تبييض أموال.

أتى ذلك بعد أن خضع القروي اليوم إلى جلسة استنطاق أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.

"أنا يقظ"

يشار إلى أن القروي شخصية معروفة لكنها مثيرة للجدل. وكان ألقي القبض عليه نهاية شهر يونيو 2019، قبل أسابيع من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بشبهة التهرب الضريبي وغسل الأموال في قضية أقامتها منظمة "أنا يقظ" المحلية، قبل أن يتم الإفراج عنه قبل أيام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي نافس فيها الرئيس الحالي قيس سعيد، وتأجيل البت في القضية إلى حين استكمال الأبحاث المتعلقة بها.