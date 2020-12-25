نتنياهو يتحدث مع ملك المغرب.. ويدعوه لزيارة إسرائيل

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث اليوم الجمعة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ودعاه لزيارة إسرائيل.

وأضاف البيان الإسرائيلي أن الزعيمين تحدثا عن المضي قدما بناء على الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية وأعلن عنه هذا الشهر لتعزيز العلاقات الثنائية.

كما شكر نتنياهو العاهل المغربي على استضافة وفد إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إن الملك محمد سلط الضوء على العلاقات الوثيقة بين اليهود المغاربة والمؤسسة الملكية.

وبينما رحب الملك باستئناف العلاقات مع إسرائيل، فقد قال إن موقف بلاده حيال القضية الفلسطينية لم يتغير.

يشار إلى أن المغرب أعلن في 10 ديسمبر، استئناف علاقاته مع إسرائيل. والثلاثاء، وقع بالرباط على إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل يؤكّد التعاون في مجالات عدّة، وذلك في ختام أول زيارة يجريها وفد إسرائيلي أميركي إلى المغرب منذ إعلانه استئناف علاقاته مع إسرائيل بوساطة أميركية.

وأكد الإعلان الذي تلاه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، و"الاستئناف الفوري للاتصالات الكاملة والأخوية" بين مسؤولي البلدين.

كما نص على تشجيع "ومواصلة التعاون" في مجالات اقتصادية عدة، مع التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل تهم الطيران المدني وتدبير المياه والتأشيرات الدبلوماسية وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.