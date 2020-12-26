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تركيا على خط التوتر الليبي.. وزير دفاعها إلى طرابلس

أحد الجنود الأتراك في طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)
أحد الجنود الأتراك في طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)

تركيا على خط التوتر الليبي.. وزير دفاعها إلى طرابلس

وسط توتر ليبي ليبي.. وزير دفاع تركيا يزور طرابلس

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دبي- العربية.نت

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مع ارتفاع التوتر مؤخرا بين قوات الوفاق والجيش الليبي، لاسيما إثر تبادل الاتهامات بين الطرفين بالتحشيد العسكري، دخلت تركيا على الخط ثانية.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يصل طرابلس اليوم السبت، بصحبة ضباط عسكريين كبار لتفقّد وحدات تركية في البلد الغارق بالحرب.

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في حين أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أكار سيزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.

وتأتي الزيارة التي لم تكن معلنة مسبقا بعدما دعا قائد الجيش الليبي خليفة حفتر مقاتليه إلى "إخراج" القوات التركية من البلاد، في وقت تتواصل المحادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ مدة طويلة في البلد الغني بالنفط.

تدريبات عسكرية

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، أمس الجمعة، تقديم قواتها تدريبات عسكرية لقوات الوفاق، وسط ارتفاع حدة التوتر الليبي الليبي.

كما أوضحت في بيان أن "قواتها تواصل عمليات التدريب تلك في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الوفاق وأنقرة".

وشملت التدريبات المقدمة للرمايات بالأسلحة الثقيلة، تدريبات على سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ ومدفعية الهاون.

يشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين، تبادلت كل من الوفاق والجيش اتهامات بالتحشيد العسكري. وأمس دعا قائد الجيش الليبي عناصره للاستعداد لأي مواجهة. وقال في كلمة له خلال احتفال بذكرى الاستقلال: "إنه لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية والأمن والسلام، ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من ليبيا"، داعيا إياه إلى الرحيل سلما أو حربا.

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