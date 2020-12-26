  • مباشر
اللغة

شعبية النهضة تتراجع في تونس.. وصورة الغنوشي تتهشم

راشد الغنوشي (أرشيفية- أسوشييتد برس)
راشد الغنوشي (أرشيفية- أسوشييتد برس)

شعبية النهضة تتراجع في تونس.. وصورة الغنوشي تتهشم

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

التونسيون غير راضين عن حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، الذي أثارت سياسته مؤخرا العديد من الانتقادات في البلاد.

فبحسب إحصاء جديد أجراه "معهد ايمرود" عن شهر ديسمبر 2020، والذي شمل عينة مكونة من ألف ومئة شخص مسجيلن في سجلات الناخبين، أبدوا موقفهم تجاه أداء الرئاسات الثلاث في البلاد.

استقالات تعصف بالنهضة.. هل يخسر الغنوشي المغرب العربي استقالات تعصف بالنهضة.. هل يخسر الغنوشي "معركة البقاء"؟

وكالعادة، تذيل رئيس البرلمان حركة النهضة نسب الثقة، مسجلا 12% كمعدل رضا عن أدائه في باردو، خصوصا مع موجة العنف والتطرف الأخيرة التي شهدتها المؤسسة التشريعية.

سعيد في الطليعة

فيما تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد نسبة الثقة، بمعدل 39%، مسجلا تراجعا عن شهر أكتوبر حيث بلغت 49%.

أما نسبة الرضا عن أداء رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يدخل شهره الثالث بعد تعيينه، فبلغت 26% لتشهد تقدما عن شهر نوفمبر حيث كانت 21%.

حركة النهضة
حركة النهضة

وأحيت تونس، الأسبوع الماضي، الذكرى العاشرة لاندلاع شرارة الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بعد حكم دام 23 عاما، وسط قلق متزايد من حاضر ومستقبل البلاد، في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية محتدمة، يحمّل مراقبون وسياسيون مسؤوليتها لحركة النهضة.

انتقادات للنهضة

وكان العديد من النواب وجهوا خلال الأشهر الماضية انتقادات للنهضة والغنوشي، معتبرين أنه فشل في إدارة البرلمان، كما اتهموا الحركة بمحاولتها تغيير هوية البلاد المدنية.

كما اتهمت أحزاب وكتل برلمانية، النهضة بـ"الالتفاف على مطالب الثورة"، وذلك على خلفية تحويل السلطة إلى غنيمة وتغلغلها في كل مفاصل الدولة لفرض سياسة "التمكين"، كما حملها مراقبون مسؤولية عدم الاستقرار السياسي برغبتها في ابتزاز جميع الحكومات المتعاقبة على تونس في العشرية الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا
ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه

الأكثر قراءة

شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا
"لماذا لا تمشط شعرك".. سؤال ولا أغرب لبوريس جونسون
جديد جثة الأم التي هزت اليمنيين.. مطالبات بالتحقيق جديد جثة الأم التي هزت اليمنيين.. مطالبات بالتحقيق
أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. في هذا البلد العربي
بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد بعد يسرا.. كورونا يتسلل لعدة نجوم كانوا في عيد ميلاد
كبتاغون حزب الله في إيطاليا.. ضبط شحنة بمليار دولار كبتاغون حزب الله في إيطاليا.. ضبط شحنة بمليار دولار

قبل أن تذهب

مصر تعتزم إطلاق حملة التطعيم.. وكورونا يتوحش
مصر تعتزم إطلاق حملة التطعيم.. وكورونا يتوحش

اكتشف المزيد