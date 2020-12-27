وفد مغربي في إسرائيل لاستكمال إجراءات التطبيع

يبدأ غدا الاثنين وفد رسمي مغربي زيارة رسمية إلى إسرائيل، للتباحث حول استكمال إجراءات التطبيع بين البلدين والعمل على توطيد العلاقات وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بينهما.

ومن المرجح أن يضم الوفد المغربي مسؤولين من وزارة الخارجية، وأن تتضمن الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، للنقاش حول فتح مكاتب دبلوماسية، واستئناف الاتصالات الرسمية الكاملة بين إسرائيل والمغرب، إلى جانب إطلاق حركة الطيران المباشر بين البلدين، وبحث سبل التعاون في المجال الاقتصادي والتكنولوجي.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة مماثلة قام بها وفد أميركي ترأسه مستشار الرئيس دونالد ترمب، غاريد كوشنير، وإسرائيلي قاده رئيس المجلس الأمني القومي مائير بن شبات، إلى المغرب، تم خلالها التوقيع على اتفاقية تطبيع بين البلدين في إطار مراسم رسمية في العاصمة الرباط.

ونص الاتفاق على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين والمغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات، فضلا عن إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

وكان المغرب قد حصل في مقابل استئناف العلاقات مع إسرائيل على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.