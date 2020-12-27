  • مباشر
اللغة

وفد مغربي في إسرائيل لاستكمال إجراءات التطبيع

المغرب إسرائيل
تعبيرية

وفد مغربي في إسرائيل لاستكمال إجراءات التطبيع

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدأ غدا الاثنين وفد رسمي مغربي زيارة رسمية إلى إسرائيل، للتباحث حول استكمال إجراءات التطبيع بين البلدين والعمل على توطيد العلاقات وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بينهما.

ومن المرجح أن يضم الوفد المغربي مسؤولين من وزارة الخارجية، وأن تتضمن الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، للنقاش حول فتح مكاتب دبلوماسية، واستئناف الاتصالات الرسمية الكاملة بين إسرائيل والمغرب، إلى جانب إطلاق حركة الطيران المباشر بين البلدين، وبحث سبل التعاون في المجال الاقتصادي والتكنولوجي.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة مماثلة قام بها وفد أميركي ترأسه مستشار الرئيس دونالد ترمب، غاريد كوشنير، وإسرائيلي قاده رئيس المجلس الأمني القومي مائير بن شبات، إلى المغرب، تم خلالها التوقيع على اتفاقية تطبيع بين البلدين في إطار مراسم رسمية في العاصمة الرباط.

ونص الاتفاق على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين والمغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

إيران تعين العقل المدبر لاقتحام السفارة السعودية مسؤولاً رياضياً إيران ميليشيات إيران إيران تعين العقل المدبر لاقتحام السفارة السعودية مسؤولاً رياضياً

وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات، فضلا عن إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

وكان المغرب قد حصل في مقابل استئناف العلاقات مع إسرائيل على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا
قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020 قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا
بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف

قبل أن تذهب

مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا
مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا

اكتشف المزيد