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إخوان ليبيا يتوددون لمصر.. ترحيب بمساعي القاهرة لحل الأزمة

هدايا متبادلة بين الوفد المصري وباشاغا
الأزمة الليبية

إخوان ليبيا يتوددون لمصر.. ترحيب بمساعي القاهرة لحل الأزمة

حزب "العدالة والبناء" دعا مصر للعب دور أكبر في دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية

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العربية.نت – منيةغانمي

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رحب حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، الاثنين، بالزيارة التي قام بها الوفد المصري إلى العاصمة طرابلس ولقاءاته مع مسؤولين من حكومة الوفاق، ودعا مصر للعب دور أكبر في دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

والأحد، قام وفد مصري بزيارة العاصمة طرابلس، لأول مرة منذ انقطاع العلاقات قبل 6 أعوام، ضم نائب رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس اللجنة الأمنية المعنية بليبيا اللواء أيمن بديع، ومساعد وزير الخارجية والمسؤول السياسي عن الملف بمصر السفير محمد أبوبكر، وعددا من المسؤولين، والتقى عددا من قيادات حكومة الوفاق.

بيان حزب "العدالة والبناء"
بيان حزب "العدالة والبناء"

واعتبر حزب "العدالة والبناء"، الذي يقوده الإخواني محمد صوان، زيارة الوفد المصري "بادرة طيبة من السلطات المصرية وخطوة إيجابية في اتجاه فتح قنوات التواصل بما يدعم الاستقرار ويخدم المصالح المشتركة للبلدين"، معبرا عن أمله في أن يتمّ "البناء على هذه الزيارة وتطوير التواصل بما يرجع العلاقات الكاملة بين الدولتين ويرسخها ويدعم مصالح الشعبين المشتركة".

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ودعا الحزب دولة مصر إلى تقديم المزيد من الدعم للمسار السياسي وتكثيف الجهود للعب دورها المهم مع دول الجوار للدفع بليبيا للخروج من أزمتها.

وفي الفترة الأخيرة، تتحرك مصر على أكثر من مستوى ومع كل القوى والأطراف والأقاليم الليبية، لتقريب وجهات النظر والمواقف بين الليبيين وتحقيق اختراق سياسي في جدار الأزمة بين الشرق والغرب، حيث استضافت اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 واللجنة الدستورية، كما احتضنت عدة لقاءات آخرها مع شخصيات إقليم الجنوب الليبي.

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