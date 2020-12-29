دعوة أممية لمواصلة الحوار الليبي.. ولغط حول التاريخ

مع تعثر التوصل حتى الآن إلى توافق بين الأفرقاء الليبيين حول عدد من الملفات التفصيلية المتعلقة بالانتخابات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتوحيد البرلمان، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى اجتماع جديد لملتقى الحوار الليبي، غدا الأربعاء، لبحث مستجدات العملية السياسية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها البعثة الأممية إلى أعضاء الملتقى، مساء الاثنين، محددة موعد انطلاق الاجتماع في تمام الساعة 16:00 بتوقيت ليبيا (14:00 ت.غ).

بينما أفادت وسائل اعلام محلية بإمكانية عقد اجتماع مباشر يوم الخامس من يناير في تونس، أو ربما جلسة جديدة في جنيف.

مستجدات الحوار

في حين يتوقع أن يبحث الاجتماع الافتراضي الأممي غداً آخر مستجدات الحوار والخطوات القادمة، وسيكون عبر تقنية الاتصال المرئي، إلا أن البعثة الأممية لم تقدم أي تفاصيل أخرى حول الموضوع.

يشار إلى أن ملتقى الحوار السياسي يضم 75 عضواً، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثلون عن قبائل ليبية، وآخرون من مناطق الشرق والغرب والجنوب، فضلاً عن عدد من الأحزاب.





وعقد الملتقى اجتماعات على فترات متقاربة؛ بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي القائم في ليبيا، واختيار السلطة التنفيذية.

يشار إلى أن أعمال الجولة الأولى من الملتقى التي انعقدت بشكل مباشر في تونس اختتمت منتصف نوفمبر الماضي، وأعلنت خلالها البعثة الاتفاق على إجراء انتخابات عامة بالبلاد في ديسمبر/ 2021.